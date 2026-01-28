ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22180674 www.24chasa.bg

Съдът в Хасково наложи 40 дни домашен арест за 77-годишен, издирван с червена бюлетина от Косово

3220
Решението е на Окръжният съд в Хасково Снимка: Pixabay

Окръжният съд в Хасково определи мярка за неотклонение "домашен арест" за срок от 40 дни спрямо гражданин на Сърбия и Турция, обвинен в допускането на трудова злополука, причинила смъртта на служител. Мярката трябва да гарантира явяването му пред магистратите на основното дело за екстрадиция.

Месим Минкара (77 г.) е бил арестуван при влизането си от Турция у нас. Той е издирван с червен бюлетин на Интерпол – UNMIK- Прищина по искане на съдебните власти на Република Косово. Целта е провеждане на наказателно преследване срещу него за престъпление – унищожаване, повреждане или отнемане на безопасно облекло в нарушение на правилата за безопасни условия на труд.

Минкара бил директор на фабрика за конци. На втори март 2014 г. в предприятието станала трудова злополука. Служител първо загубил крака си, а на 28 март починал.

Съдът отчете обстоятелството, че обвиняемият е на сравнително висока възраст, не е осъждан, не се е укривал от съдебните власти и е заловен на влизане у нас легално. Прие се, че няма предпоставки той да се укрие от наказателно преследване. Остава обаче в сила забрана той да напуска пределите на България, пише БТА.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив.

