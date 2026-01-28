ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

27-годишна бургазлийка в шок, нейни голи видеокадри от салон за красота пуснати в Телеграм

Тони Щилиянова

[email protected]

11192
ПРОКУРОР МАРИЯ МАРКОВА

Видеокадри на млада бургазлийка, направени по време на естетични процедури в салон за красота докато е била гола, са били разпространени в Телеграм. 

Това става ясно от жалба в районната прокуратура в Бургас, подадена от потърпевшата преди броени дни.

Става дума за жена на 27 г, която преди около година си е правила лазерна епилация на интимните части в популярен салон за красота. Тя разбрала за неприятната ситуация от свои приятелки, до които достигнала информация за това, че клип с кадри, в които е гола, се разпространяват в интернет.

Сега прокуратурата разследва как кадри от видеото са се разпространили в мрежата. По неофициална информация става дума за канал в Телеграм, в който се споделят стотици порно снимки и видеа, предимно на жени.

По случая се извършва проверка за евентуално разпространение на порнографски материали по смисъла на чл.159 от НК. Тепърва ще се доказва доколко тези материали са такива. Ако преценим, че има достатъчно доказателства, ще бъде образувано досъдебно производство, а при установяване на виновно лице, то може да получи до 2 г. затвор или глоба от 1000 лв. до 3000 лв., каза пред "24 часа" районният прокурор на Бургас Мария Маркова.

 

ПРОКУРОР МАРИЯ МАРКОВА

