Ще правят 2 нови гранични пункта - с Турция и Сърбия

Целта е да се облекчи трафикът в две от най-натоварените точки в Европа

Предстои откриването на два нови гранични пункта - един със Сърбия и един с Турция.

Първият е Калотина 2 - от наша страна, а от сръбска - Градина 2. Той ще е предназначчен за преминаване на физически лица и леки автомобили, но ще е със сезонна ангажираност и определено работно време. Вече е получено и одобрение от ЕК.

Вторият ще е разположен на север от съществуващия граничен пункт в Капитан Андреево, съответно Капъкуле от турска страна.

За целта България ще сключи спогодби с двете държави за водене на преговори и съвместно решаване на въпросите, свързани с изграждането на граничните преходи. Това беше одобрено от Министерския съвет на заседанието му в сряда.

Държавите заедно ще определят срок, в който да се изградят и открият пунктовете, основните технически характеристики на пътните връзки, местоположението на трасетата, пресечните им точки с границата, видът на съпределните пунктове като вид трафик, време на работа и брой трасета, мястото на новия граничен контролно-пропускателен пункт и техническите му параметри, режимът на функциониране, инфраструктурата, видовете товари и пътници, правните и фактическите въпроси.

Двете точки са едни от най-натоварените в цяла Европа, а “Капитан Андреево” дори е на второ място в света, като през него минават над 1,2 млн. автомобила годишно.

С изграждането на паралелните ГКПП-та се цели облекчаване на трафика и километричните опашки, които често се образуват.

