Върховният административен съд се произнесе в полза на кариерите в пловдивското село Белащица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Трагедия, коментират хората от близкото до Пловдив село и намекват за нови протести

С решение от днес Върховният административен съд потвърди акта на Пловдивския административен, с което по жалби на двамата концесионери на кариерите в Белащица, беше отменена санитарно-охранителната зона на селото.

Съставът е председателстван от Марио Димитров, а членове са Ирина Кюртева и Чавдар Димитров. Решението им е окончателно.

ВАС осъжда Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" да заплати на "Холсим кариерни материали Пловдив" и на "Европейски пътища" АД сумата от общо 9 303 евро за направени разноски.

"С това 8–годишната ни борба приключи.

Очакваме възобновяване на дейността на кариерите", коментира адвокат Снежана Стефанова, ангажирана с казуса на белащенци.

"Трагедия", реагират хората от близкото до Пловдив село, които протестираха срещу кариерите.

Районът около естествените извори "Калояново дере" 1 и 2 беше обявен за санитарно-охранителна зона от Басейновата дирекция като защитен подземен обект, който цели да осигури водоснабдяването на Белащица. Концесионерите оспориха и заповедта за зоната беше отменена първо от Административния съд в Пловдив, а с днешно решение - и от ВАС.

"Разочаровани сме. Ще видим по какви процедури кариерите ще възобновят дейността си и тогава ще решаваме за протести. За това трябват хора, а в последните години сме сами, нямаме подкрепата на институциите", коментира пред "24 часа" Павел Гимишев от инициативния комитет против добива на инертни материали над селото.