50 камиона чакат преди ГКПП Гюешево заради блокадата на македонските превозвачи. Пунктът е затворен поради протестни действия в Р Северна Македония за преминаване на товарни автомобили над 3.5 т. Граничните власти на Р Северна Македония пропускат леки автомобили, автобуси и автомобили, превозващи животни, лекарства, военна техника и бързо развалящи се храни.

На територията на община Кюстендил, към 15.00 ч., на обособените места за изчакване има около 50 товарни автомобила. Няма товарни автомобили, които да престояват на пътното платно, съобщиха от Областната администрация.

Днес, на работна среща при областния управител инж. Методи Чимев с представители на ОДМВР – Кюстендил и ОПУ – Кюстендил, бе обсъдена както готовността да бъдат осигурени места за изчакване на товарни автомобили, пътуващи към РСМ, така и готовността пътищата да бъдат почиствани и да бъдат сведени до минимум предпоставките за пътни произшествия и затруднения за пътуващите.

На срещата инж. Чимев изрази удовлетворение от предприетите действия от службите, имащи отношение към организацията на движението и благодари за координацията помежду им. Областният управител изрази готовност за незабавна намеса при възникване на необходимост. Той подчерта, че контактът с РДГП – Кюстендил е постоянен и информацията е актуална.