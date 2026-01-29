Трима от 10 българи са лесна плячка онлайн. Сред най-небрежните за данните си сме в ЕС (Графика)

Едва 62% от българите управляват достъпа до личните си данни онлайн и прилагат някакви мерки да ги защитят. Това сочат данни от проучване на Евростат за 2025 г. Така България се нарежда сред последните страни в Европейския съюз (ЕС) по този показател. Зад нас се нареждат единствено Словения (57,4%) и Румъния (56%).

Като примери за защита на личните данни се посочват отказът да се използват за реклами, спирането на достъпа до географското положение, ограничаването на социалните мрежи и възможностите за споделяне, проверка на сигурността на даден уебсайт и проверка на декларациите за поверителност.

Най-много пазят личните си данни във Финландия - 92,6% от гражданите там са предприели мерки в тази посока. След Финландия се нареждат Нидерландия (91,2%) и Чехия (90,3%).

За сметка на това на Балканите са отчетени най-слабите резултати, но повечето страни не са членове на ЕС. В Северна Македония е отчетен почти същият дял като в България - 62,79%, но по-малко пазят личните си данни всички останали държави - Турция (59,06%), Черна гора (50,69%), Босна и Херцеговина (48,44%), Сърбия (48,06%). (24часа)