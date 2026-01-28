Местят пешеходна пътека, за да отпушат кръговото до съда във Велико Търново

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С 50 метра на изток се измества пешеходната пътека „зебра" на улица „Васил Левски", която досега беше локализирана пред Студентски стол №2 и „Скай Център", съобщиха от общината.

Новата локация на пешеходната пътека е на по-малко от една минута пеша от мястото на старата – тя се разчертава точно срещу стъпалата на ул. „Васил Левски" към ул. „Цар Самуил".

Промяната е свързана с тестовото кръгово кръстовище, което е оформено при съдебната палата и читалище „Искра" и е направена както във връзка с анализа на трафика и пропускливостта на кръговото и препоръките на експерти в областта, така и с оглед недоволството от граждани, посочват от местната администрация.

С корекцията на пешеходната пътека се очаква още по-бързо преминаване през кръговото движение, като същевременно не се затруднява пешеходното движение и се гарантира безопасността на пресичащите.

Промяната на пътеката ще бъде обозначена с нужните пътни знаци, а до старата локация ще бъдат поставени и предпазни съоръжения.

Мярката е съгласувана с „Пътна полиция", продължава изследването и анализите от работата на кръстовището.

Целта е да се подобри значително преминаването и през една от невралгичните точки в старата столица.