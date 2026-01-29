Тормоз, мълчание, обида в училище - преживял ли ги е Билгин, преди да посегне към въжето?

Майката обвинява учителка за публично унижение на 18-годишния й син, който знаел по-добре английски език от своята преподавателка

Според познати на семейството това е трети опит на младежа да сложи край на живота си

Дни преди трагедията тийнейджърът избирал ресторант за абитуриентския бал

Министър Вълчев иска и анонимна анкета, ако децата в Нова махала се страхуват да застанат с лицата си

Много ми е жал за погубения млад живот! Толкова лъжи се изсипаха по мой адрес, че съм готова да си подам оставката!

Учителката по английски Елихан Хаджийска от Средното училище "Кирил и Методий" в баташкото село Нова махала плаче от телевизионния екран. Прави го за първи път, след като ученици и родители обсаждат училището и искат тя да си тръгне като основна заподозряна за трагедията с 18-годишния Билгин Алишен, открит обесен.

Тормоз на учител върху ученик? Или мълчание на колеги и съученици за споровете вътре в класните стаи? Или пък нещо недоизказано от семейството на Билгин, за когото се твърди, че това е третият му опит за самоубийство? Уви, успешен.

Фаталната стъпка Билгин предприема след спор за видеоигра, в която правилата били на английски език.

Синът ми знаеше перфектно английски. Можеше да говори свободно. Без да се притеснява. На учителката явно това е пречело, защото знае повече от нея.

Така майката Ифет описва причината за напрежението между Билгин и преподавателката Елихан Хаджийска. Той споделил пред нея, че учителката го напада пред класа. Ифет го посъветвала да не влиза в нейните часове, дори и да го остави без оценка.

Той уважаваше учителите и никога не говореше грубо с тях

Никога няма да каже нещо на висок тон, няма да обижда никого. Искаше обаче справедливост и истина, убедена е майката. Ифет Триградлиева е категорична, че учителката по английски Хаджийска е унижила абитуриента пред целия клас.

Почернената жена повтаря това и във видеозапис пред велинградски журналист. По думите тормозът в часовете не бил само за него - учителката атакувала и други съученици, а Билгин не можел да търпи несправедливостта.

Беше толкова честен. Сега болката ми е неописуема, бърше сълзи майката, отгледала сама сина си след развод с баща му. Жената си спомня, че Билгин обяснил на приятеля си, с когото заедно играели, че във видеоиграта имало сложни думи и човек трудно би могъл да участва, ако не знае добре английски. Според нея именно оттам започнали нападките към сина й.

"Билгин имаше мечти", "Не го чухте навреме", "Твърде добър за един твърде жесток свят"

С такива лозунги протестираха в училището хора от Нова махала в понеделник. Наложи се да дойде полиция от участъка в Батак, за да следи за реда, докато младежи и родители настояваха за поемане на отговорност.

Във видео, направено на протеста и разпространено в социалните мрежи, се вижда как учениците носят плакати в коридорите на учебното заведение и скандират "Оставка".

Протестиращите поискаха да се поеме отговорност - виновните от педагогическия състав да бъдат уволнени. От кадри в клиповете, споделени в интернет, се вижда как родители и ученици са обградили част от учителките (Елихан Хаджийска не е между тях - б.а.) и им търсят сметка за това, че не са предприели мерки за трупаното напрежение и не са предотвратили трагедията. Един от учителите обяснява, че е последният, говорил с Билгин. Обадил му се

в 14,10 ч на 22 януари, тийнейджърът звучал спокоен

Казал на учителя: "Осман ага, благодаря ти за подкрепата. Но трябва да затварям, че имам важен разговор." Това озадачило педагога, който малко по-късно научил за трагедията. Според познати на семейството това е трети опит за самоубийство на момчето. Учителката по английски Елихан Хаджийска

Преди две години Билгин опитал да скочи от прозореца на 4-ия етаж на училището, но съучениците му го спасили. След това е пробвал да си пререже вените, пак неуспешно. Третия път - на 22 януари, Билгин си окачил въжето и е намерен бездиханен в плевнята в дома си, като секунди преди това е изпратил видеоклип на своя приятелка в Пазарджик. В социалните мрежи

бяха публикувани клипове, заснети дни преди трагедията

На тях Билгин и негова братовчедка пътуват с автомобил и се смеят, обсъждайки избора на ресторант за абитуриентски бал на 24 май. На кадрите той изглежда спокоен, усмихнат и изпълнен с планове.

Това може да се случи навсякъде. Във всяко училище. Във всяка държава. Тези кадри са от ден, в който с неговата майка и моята майка избирахме ресторант за абитуриентския ни бал на 24 май. Смеехме се. Планирахме. Пеехме песни. Забавлявахме се.

Това дете имаше мечти. Имаше бъдеще. Днес някои казват, че е имал други проблеми. Истината е, че нямаше. Всичко се промени след случилото се в училище - след комисия и думи, които никое дете не трябва да чува. Това не беше внезапно. Това беше резултат от натиск, голямо его и липса на човечност и емпатия, пише в една от групите Зениха Дост, близка на семейството. Постът е от деня на трагедията и в него тя призовава: Да не мълчим. Да пазим децата.

Местните смятат, че е в обществен интерес

да се изясни имало ли е системен психически тормоз над ученици,

оказван ли е натиск върху тях да мълчат, проверявана ли е професионалната квалификация и реалната преподавателска компетентност на въпросната учителка.

Искам справедливост за самоубийството на Билгин. Едно дете, което е имало планове и цял живот пред себе си.

Никой учител, никой възрастен и никоя система няма право да унищожава психиката на млад човек до такава степен. Това не е просто лична трагедия - това е провал на отговорността на училището и на обществото. Истината трябва да излезе наяве, мълчанието ражда още жертви. Почивай в мир, Билгин, пише Гюлбие Ашик. Училище “Кирил и Методий” в баташкото село Нова махала

Потребителка на име Семра Шабан е още по-категорична: Колко му трябва на човек, за да бъде наранен? Колко? Особено

в период, в който търси своето място в света

И после някой, който безочливо го ругае пред целия клас, осквернявайки достойнството му. Хора, елате заедно да се борим за справедлив изход от проблема, настоява Семра ден преди протеста в училището.

Ти не беше просто мой братовчед. Ти беше най-близкият ми човек, моят приятел, моето семейство. Един млад живот угасна. И това не се случи от нищото. Ето докъде стигнахме с мълчанието. С подминаването. Със страха да говорим. Зад тази загуба има болка, натиск и истина, която трябва да бъде чута. Днес това беше моето семейство. Утре може да бъде нечие друго дете.

Ще направя всичко истината да излезе наяве. Не за отмъщение,

а за справедливост. Ако мълчиш - ставаш част от проблема. Ако говориш - можеш да бъдеш част от промяната. За него. За всички, които нямат глас. Нека това никога повече не се повтаря, са думите на братовчедката Васви Молла.

Според директора на СУ "Кирил и Методий" Йордан Чалъков, който е разпоредил вътрешна проверка, не е имало индикации за тлеещо напрежение между Билгин и учители.

Микрофони и камери преследваха и в София дори просветния министър в оставка и и очакват той да разплете историята и да накаже виновните за смъртта на абитуриента от Нова махала. Във вторник Красимир Вълчев обяви, че Министерството на образованието и науката ще направи пълна проверка на случая.

Също така ще се разговаря с всички, дори и с анонимни анкети, ако някой се страхува. Ще бъдем безкомпромисни, ако има вина на длъжностни лица от системата. В такива случаи вероятно не само един е виновният, за да се стигне до това, обеща Вълчев, който е един от най-опитните ни просветни министри.

С учениците в селото работи и психолог. В училището вече има проверки от Регионалното управление на образованието в Пазарджик и отдел "Закрила на детето", специална комисия ще проверява професионалната квалификация и педагогически подход на въпросната преподавателка.

В Районната прокуратура в Пещера е образувано производство за склоняване към самоубийство. Съгласно чл. 126, ал. 1 от НК, за такова престъпление се дава е от 1 до 6 г. затвор.