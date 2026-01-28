И бившият кмет на Червен бряг убит от тир близо до лобното място на Сияна (Обзор)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Д-р Цветан Костадинов е четвъртата жертва за 3 дни

Бащата на Сияна организира блокада на пътя Плевен - София

Бившият кмет на Червен бряг стана четвъртата жертва на катастрофа с тир само за три дни. Камион премаза д-р Цветан Костадинов в сряда. Тежката машина навлязла в насрещното платно край с. Телиш по пътя за Плевен. На близък участък, пак след удар от тир, бе убита преди година и 12-годишната Сияна. А преди 2 дни при подобна трагедия живота си загуби и 9-годишно момиченце, но в Прохода на републиката.

58-годишният д-р Костадинов, управлявал Червен бряг от 2019 до 2023 г., пътувал с колата си към болницата в Червен бряг, където работи. Около 7,35 ч сутринта тирът, каран от 46-годишен шофьор в посока София, изгубил контрол, ремаркето навлязло в насрещната лента и челно ударило автомобила на лекаря. След сблъсъка колата била влачена.

По първоначални данни причина за катастрофата е черен лед на пътя - много тънък слой, каза окръжният прокурор на Плевен Владимир Николов.

Пробите за алкохол и дрога на шофьора на тира са отрицателни.

Заради катастрофата бащата на Сияна Николай Попов организира в събота блокада на пътя Плевен - София от 12 до 14 часа.

Началото на черната серия, при която за три дни четирима намериха смъртта си заради тирове, беше дадено в нощта срещу понеделник. Тогава 9-годишно момиченце загина, след като колата на родителите му бе пометена в Прохода на републиката. Водачът на камиона не взел завой, навлязъл в насрещното и с ремаркето си ударил колата, в която детето се возело. Шофьорът - турчин, избяга, но го заловиха.

В понеделник по обяд пък водач на камион загина на път Е-79 край Видин. В катастрофата са участвали три товарни автомобила и една кола.

Ден по-късно 66-годишен турски шофьор на тир се заби в камион на автомагистрала “Марица” и загина.

Общо от началото на годината в катастрофи са загинали 34 души. Това е с 13 души повече от същия период на 2025 г.

