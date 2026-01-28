Йотова чу първото "да" за служебен премиер - очаквано от Андрей Гюров (Обзор)

Шефът на БНБ и останалите му заместници с категоричен отказ, половината разговори обаче тепърва предстоят

Първото “да” за служебен премиер чу президентът Илияна Йотова още във втория ден от консултациите с всички, чиито постове са посочени в конституцията като възможни кандидати.

Най-очаквано то дойде от подуправителя на БНБ Андрей Гюров, с когото бе и последната среща за деня на държавния глава. В понеделник тя покани председателката на парламента Рая Назарян (която също предизвестено потвърди отказа си), във вторник - ръководството на централната банка, днес са омбудсманът и заместничката ѝ, а в петък - ръководителят на Сметната палата и неговите заместници. 10 са хората от т.нар. домова книга, измежду които след промените в конституцията президентът трябва да избере ръководител на служебния кабинет.

Още докато Румен Радев не бе стопирал процедурата, за да напусне поста си, най-много спекулации витаеха именно около Гюров. От ПП-ДБ открито го посочиха за най-подходящ, а и повечето от останалите по списъка вече бяха декларирали отказ. Самата Йотова обаче апелира още преди да насрочи срещите си с тях, към отговорно отношение и ясни аргументи.

Сред другите, за които очакванията са да приемат, е шефът на Сметната палата Димитър Главчев, който вече два пъти бе служебен премиер.

Гюров, който е бивш депутат от ПП, е с висящ статут като подуправител на БНБ. След сигнал от антикорупционната комисия (току-що закрита от парламента) за несъвместимост, защото забавил излизането си от управата на неправителствени организации, той

бе отстранен от длъжност. Но не и от поста,

който още заема, намирайки се в дълъг неплатен отпуск. През това време обжалва, чака се становище от Съда на Европейския съюз.

На изслушването пред съда в Люксембург получих много категорична подкрепа от становищата на Европейската централна банка и Европейската комисия, в този смисъл нямам никакви “морални проблеми” да приема позицията, обясни Гюров след срещата с Йотова.

Разговорът ѝ с него продължи най-дълго -

час и 20 минути. А пред медиите подуправителят на БНБ разказа, че условието му да поеме отговорност за съставяне на служебно правителство е това да стане “само при ясни принципи и без скрити условия”. Гюров обясни, че това означава “избори като в Европа” - честни, а ще са такива, когато служебното правителство не се намесва на политическия терен и е “достатъчно неутрално и равноотдалечено” от всички партии.

Ако той бъде избран, има юридически риск не от гледна точка на въпроса дали все още е подуправител на БНБ, а защото такъв указ на президента може да бъде оспорен, което да създаде напрежение в предстоящите избори, предупреди преди дни бившата шефка на НС Наталия Киселова. Колегата ѝ проф. Екатерина Михайлова пък е категорична, че конституционна пречка няма (виж в карето долу).

Все пак очакванията са Йотова - прецизна в първите си стъпки като президент, да избягва решения, които носят риск от правни атаки и политически конфликти. И внимателно да проведе останалите разговори с останалата половина от хората в “домовата книга”, в които също може да чуе “Да”. Пръв в президентството в сряда дойде управителят на БНБ Димитър Радев. СНИМКА: Георги Палейков

Президентът отново посрещна лично на входа

на “Дондуков” 2 своите гости ден след като впечатли с този жест при срещата с Назарян.

И управителят на БНБ Димитър Радев, и заместниците му Петър Чобанов и Радослав Миленков категорично отклониха възможността да станат премиери. Гуверньорът на централната банка отново обясни, че това би нарушило българското и европейското законодателство и етичните норми в банкерството. А санкцията за това е незабавна оставка. Радев посочи и че подобно развитие носи риск от дестабилизиране на БНБ и лишаване на страната от представителство в управата на ЕЦБ при влизането ни еврозоната. Петър Чобанов СНИМКА: Георги Палейков

Чобанов, който през 2024 г. даде условно съгласие, сега обясни, че няма опасност от конституционна криза и затова не е нужен в тази роля. “Сега осъзнавам защо е важно, когато избираме президентска двойка. И двамата трябва да са лидери, институционално подготвени. Да мислят за държавата, с президента Йотова това несъмнено е така”, похвали той новия държавен глава. Миленков пък аргументира отказа си с “прекалено много ангажименти” в ЕЦБ и БНБ.

Радослав Миленков СНИМКА: Николай Литов

Проф. Екатерина Михайлова: Няма пречка, не е освободен от Народното събрание като подуправител на БНБ

Когато са избирани на постовете си, половината от хората в т.нар. домова книга са знаели, че може да се наложи да поемат задължението на служебен министър-председател. И ако почнат всички да отказват изпълнение на конституционен текст - да си дават оставките!



Проф. Екатерина Михайлова СНИМКА: Георги Кюрпанов

Формално няма конституционна пречка за подуправителя на БНБ Андрей Гюров от името на това, което пише в конституцията. Освобождаването на едно лице, което е управител или подуправител на банката, става чрез акт през НС. Той е в неплатен отпуск. Платен, неплатен отпуск, няма значение, там е. Ако отворим сайта на БНБ, няма да е в нарушение на конституцията.

Конституционно бе издържана и оставката на Румен Радев. Политологичният ми анализ е, че е странно да напускаш поста си преди края на мандата с аргумент, че ще се занимаваш с партийна политика. В крайна сметка в клетвата, която се полага от един президент (а и не само от него), е да изпълняваш своите задължения, независимо от това какви са емоциите около теб. За мен е странно, но е личен избор.

Ако обаче всичко е само до личен избор, представете си, ако всеки, когото избираме, почне да не му харесва много това, което прави. Това е един от аргументите ми и към хората от т.нар. домова книга, че нямат право да отказват. Особено тези, които са избрани след промяната в конституцията, а половината са такива.

Когато са избирани, те са знаели, че това е тяхно конституционно задължение. Именно задължение е, щом го пише в конституцията. Ти знаеш, че нещо такова може да стигне до теб. Поемайки този ангажимент, трябва да си готов. Това е публична дейност, дейност в полза на обществото. Аз приемам аргументите “Ама не е редно омбудсманът да е министър-председател”. Да, не е редно, но текстът на конституцията казва, че е редно. И тогава сме пред задължение да изпълним конституционния текст. И ако всички откажат - да си слагат оставките. Ще седи държавата в неизвестност какво ѝ се случва, защото някой не иска да изпълни текст от конституцията? За мен това е абсурдно.

За аргумента, че трябва да е политически безпристрастен - струва ми се, че е трудно да бъдеш безпристрастен политически в ролята на министър-председател или министър. Това са политически позиции. Ти правиш политика и няма как да си безполов. Разчитам тези думи по-скоро в посока да не се заиграват с определена политическа сила - това да. Основната задача на едно служебно правителство е да осигури честни избори, това означава да не взима страна и да се опита да гарантира честността на вота. Ние сме правили избори, които смятаме, че са честни, с политически правителства. Ако някой има политическа принадлежност, не означава само по себе си, че изборите ще са опорочени.

Абсолютно недопустимо обаче е да се правят експерименти в деня на изборите. Ние не знаем каква е тази машина, която сега се записва в закона, може ли да сработи. Тя не е закупена още. Дали е приспособима. Може да е много добро нещо, но нека да го отиграем първо нормално, експериментално. Аз чувам какво ли не от хора, които са се докосвали до тези машини, които предупреждават за рискове. Недопустимо е, скандално е да се направи! Надявам се, че разумът е надделял.

(Из интервю на преподавателката по конституционно право и дългогодишен депутат пред Нова нюз.)