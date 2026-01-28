Отложиха изпита за експерти по катастрофи, оценители се оттеглиха, засегнати от Николай Попов (Обзор)

Извънредният изпит на вещите лица по съдебни автотехнически експертизи, насрочен за 31 януари, се отлага. Причината е отводи на трима от четиримата членове на изпитната комисия от професионалната квота и двама от резервните. Това съобщиха от Министерството на правосъдието в сряда. На този изпит трябваше да се явят вече утвърдени експерти, които искат да им се признае правоспособността. Решението за отлагане било предложено от всички членове от новия състав на комисията, определен извънредно със заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев. Основният им мотив бил изключително кратките срокове, в които не било възможно да се изпълнят изискванията за подготвяне на изпитните материали.

Заради извънредните обстоятелства изпитът ще се проведе на 21 и 22 февруари в зала “Компютърен център 2”, корпус К на УНСС, уточниха от правосъдното ведомство. Кандидатите, вече допуснати за участие, имат право да се явят на новата дата без допълнително заявление.

От Министерството на правосъдието припомниха, че до настоящата ситуация се стигна след подаден на 26 януари отвод от проф. Станимир Карапетков като член на комисията.

Проф. Станимир Карапетков

Той беше поискан от Николай Попов, баща на 12-годишната Сияна, убита от тир миналата година. Проф. Карапетков е изготвил експертизата по делото срещу шофьора на камиона Георги Александров. Николай Попов обяви, че има много въпроси към него, тъй като откривал слаби места в експертизата. После пък проф. Карапетков си направи отвод от делото, защото завел иск срещу Попов за клевета. Плевенският окръжен съд обаче отхвърли искането му да се отведе от процеса с мотива, че тя е изготвена преди конфликта между двамата. Освен това отводът на проф. Карапетков щеше да върне делото назад, защото щеше да се наложи нова експертиза. Преди дни от съюза на независимите автоексперти обявиха, че заради “безпочвените внушения на г-н Попов част от автоекспертите отказват да се явят на изпит в условията на този с нищо непредизвикан външен натиск”. Обявиха и категоричната си подкрепа за Карапетков.

Върху изпита за вещи лица има големи очаквания. Причината да е така е, че от години са известни проблемите с недостига на експерти, които да работят по автотехническите експертизи. А те са изключително важни, защото от тях зависи изходът на делата за смърт на пътя. От друга страна изпитът, който се отлага, трябваше да провери знанията на настоящите експерти.

Изпитите за признаване на правоспособност бяха въведени по предложение на министъра на правосъдието Георги Георгиев. “Целта е засилване на контрола на държавата върху професионалната подготовка на вещите лица по съдебни автотехнически експертизи, повишаване на професионалната им подготовка, преодоляване на недостига на автотехнически експерти и констатираното значително забавяне на съдебни дела по тежки пътно-транспортни произшествия”, припомниха от министерството.

Според нормативните промени през 2026 г. ще има и два редовни изпита за признаване на правоспособност - през март и септември. От 1 август 2026 г. в списъците за вещи лица по автотехнически експертизи ще бъдат включвани само хора, успешно издържали изпита за правоспособност пред Министерството на правосъдието. Изключение е предвидено само за тези, които са “доценти или професори във висши училища, научни организации или БАН. Сроковете за подаване на документи за участие на редовнит изпити остават определените - за изпита през март заявлението с приложенията се подава най-късно до края на януари, а за изпита през септември - най-късно до края на юли.

