БЧК предупреди за измами със събиране на средства заради "бедствено положение"

Българският Червен кръст (БЧК) не участва, не е участвал и не е упълномощавал никого да организира или координира кампания за събиране на списъци, лични данни или информация от общински администрации или граждани във връзка с твърдение за „бедствено положение". Това се посочва в официална позиция, изпратена от БЧК до медиите по повод сигнал до организацията, който е подаден от общинска администрация.

В сигнала до БЧК се посочва, че в общински администрации в страната е получено писмо от мъж на име Петко Асенов, който представя себе си като член на неправителствена организация и в писмото си твърди за обявено бедствено положение на 19 януари 2026 г. и за участие на БЧК в кампания за изготвяне на списъци за подпомагане на нуждаещи се.

Съгласно Закона за защита при бедствия, бедствено положение може да бъде обявено само от компетентни органи на изпълнителната власт – Министерския съвет, областен управител или кмет, в рамките на изрично определени правомощия, припомниха от БЧК. Към настоящия момент няма акт, решение или официално съобщение от орган на изпълнителната власт, с което да е обявено бедствено положение на територията на България.

Единственият достоверен източник на информация за бедствено положение са официалните съобщения на органите на изпълнителната власт, публикувани чрез държавни институции и официални канали. Всяка друга информация, разпространявана от физически лица или други организации, няма правна стойност.

Използването на името и авторитета на БЧК в подобен контекст е неправомерно.

Организациите и лицата, посочени като инициатори в разпространеното писмо, не са партньори на БЧК и не са легитимни субекти за координация на дейности по защита и подпомагане на населението при бедствия.

Българският Червен кръст осъществява дейността си в съответствие със Закона за БЧК, Устава на БЧК, всички законови норми и в координация с компетентните държавни органи. Всякакви опити за внушаване на спешност, изискване на списъци или позоваване на БЧК без правно и институционално основание подвеждат институциите и обществото. Разпространяването на невярна информация и неправомерното използване на името на Българския Червен кръст могат да породят основания за търсене на отговорност по действащото законодателство.