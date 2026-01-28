Съдът върна на Европрокуратурата делото срещу Портних. Той: Теодора Георгиева лично ме разпитва (Обзор)

Трима от подсъдимите не разбирали за какво са обвинени, министерството на земеделието търси 7 млн. лв., отпуснати за пристанището

Софийският градски съд върна на Европейската прокуратура делото срещу бившия варненски кмет Иван Портних за пристанището “Карантината”. Допуснати са отстраними процесуални нарушения, заради които трима от подсъдимите не могат да разберат за какво са обвинени, стана ясно от мотивите на съдия Петър Славчев да прекрати делото още в разпоредителното заседание в сряда.

Портних, бившият областен управител Стоян Пасев и двама чиновници от Изпълнителната агенция “Морска администрация” са подсъдими за представяне на неверни данни, след което община Варна е получила финансиране за реконструкция на рибарското пристанище до града.

Според Европейската прокуратура са

нарушени правилата за отпускането на средствата

по една от оперативните програми, защото такова пристанище не е съществувало. По проекта са усвоени 7,6 млн. лв. От тях 5,6 млн. лв. са европейски пари, отпуснати през Държавен фонд “Земеделие”.

Министерството на земеделието изпрати представител на делото, защото има граждански иск срещу тях за парите. Съдия Славчев обаче го отхвърли с мотив, че ще забави делото. Министерството може да търси парите в друго, гражданско дело.

“Абсолютен фарс. 30 минути съдията обясняваше на Европейската прокуратура, че е внесла нещо, което не става за нищо. След време, когато отново има избори, същата поръчкова прокуратура ще внесе някаква друга глупост, която по същия начин да бъде отхвърлена от съда”, коментира Портних след заседанието. Според него делото е политическо, а пристанището е съществувало от 70-те години на миналия век и дори показа документи за това.

Подател на сигнала срещу Портних бил Йоан Кратерзиян, чиято съпруга бившият кмет уволнил за злоупотреби. После Европейската прокуратура назначила точно него за вещо лице по разследването. Бившият кмет и настоящ общински съветник във Варна атакува европейския прокурор на България Теодора Георгиева. Според него

Кьовеши я отстранила точно заради вмешателство по неговото дело

“Получих призовка от друг прокурор, но във Варна дойде да ме разпитва лично Теодора Георгиева. 15 минути ѝ обяснявах разликата между акт за държавна собственост и акт за общинска собственост. Кмет не може да издава акт за държавна собственост”, добави Портних.

“След като разбра, че има и акт за общинска собственост, върху който подписът не е мой, а на заместник-кмет, счупи си химикалката, хвърли я и каза, че с това приключва всичко”, разказа още той.

Това е второто голямо разследване на Европейската прокуратура, върнато от съда заради процесуални нарушения. Първото беше срещу бизнесмена Юлиан Димов, чиято фирма е доставила тролейбуси за 4,5 млн. евро на община Враца. Според обвинението те са произведени в държава извън ЕС, но са декларирани като от общността.