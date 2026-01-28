ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Анонимен запази партийната марка "Нашата България", Радев отрече да е за неговия проект (Обзор)

Румен Радев напусна президентството на 23 януари, но още не издава плановете си за новия проект. Снимка: Георги Палейков

В Патентното ведомство е внесено искане за запазване на името “Нашата България” за партия. Това показа проверка на “24 часа” в електронния държавен регистър на търговските марки. Документът е подаден във вторник, но липсва името на подателя.

Преди седмица бившият началник на кабинета на президента Румен Радев - Иво Христов, определи “Нашата България” като подходящо име за евентуална бъдеща политическа формация на бившия президент. Затова се заговори, че именно някой от хората на Радев е поискал да запази марката. По-късно от пресофиса му обаче категорично отрекоха да имат общо с искането за запазване на името.

Сред областите, за които е подадена заявката за запазена марка “Нашата България”, са политически рекламни услуги, набиране на средства за политически цели, политически услуги, организиране на политически срещи и др.

През декември Радев разсея спекулациите около друга формация, наречена “Движение Трети март”. Засега остава неясно с каква формация ще се яви той на предсрочните парламентарни избори. Бившият президент не е обявил ще опита ли да регистрира своя партия и най-вероятно ще ползва коалиция отг мандатоносители, за са се яви на изборите през април - така както навремето направиха царят и “Промяната”.

Междувременно идеи за промени в Изборния кодекс отново влязоха в правната комисия на парламента. Тя пак се събра на извънредно заседание, след като на среднощно 13-часово такова миналата седмица разписа новите скенери и ограничаване до 20 на секциите за гласуване в страните извън ЕС. После гледането на промените не успя да тръгне на второ четене в пленарната зала, защото опозицията с помощта на няколко депутати от БСП провали в два дни кворума.

За тази седмица скандалните промени пък изобщо не бяха предвидени в дневния ред на НС. Вместо това комисията спешно придвижи на първо четене в отделен законопроект предложенията на “Възраждане” да се орежат секциите в Турция, Великобритания, САЩ и пр. Но отряза ПП-ДБ да има 100% контролно броене на машинните разписки от наличната техника.

Румен Радев напусна президентството на 23 януари, но още не издава плановете си за новия проект.

