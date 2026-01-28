От догодина: всеки 5-и икономист ще се приема с изпит по математика (Обзор)

УНСС открива институт по криптоикономика

Поне 20% от приема в икономическите и техническите специалности ще бъдат обвързани с изпит или матура по математика. Това ще стане още през следващата учебна година. Университетите пък ще могат да организират общ изпит по математика, но ще се зачитат и оценките от матурата по този предмет. Това решение прие в сряда правителството в оставка.

Квота за математика важи за направленията “Икономика”, “Администрация и управление” и “Технически науки”. При техническите науки математиката ще може да се комбинира с физика или химия.

Моят апел към учениците, които искат да учат техническо или икономическо образование, е да се подготвят за матура по математика, защото ще имат много по-голям шанс. Очаквам конкуренцията да бъде по-малка, каза министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев. Припомни, че миналата година на държавен зрелостен изпит по математика се явиха 1400 ученици, едва 43-ма държаха матура по физика. Кабинетът разреши на УНСС да открие Институт по криптоикономика, блокчейн и иновации. Така най-големият университет у нас ще може да предоставя икономически изследвания и консултантски услуги, свързани с Web 3.0, блокчейн технологията и криптоактивите, обясняват оттам. Ще провежда научни изследвания, ще организира и участва в национални и международни научни форуми.

Най-новите технологии навлизат и в училищата - МОН пусна за обществено обсъждане визия за използване на изкуствен интелект в час. AI вече е част от средата, в която учениците учат и общуват, и отлагането на неговото въвеждане в образованието носи риск да бъде използван без ясна педагогическа цел и без етична рамка, казват оттам. Учителят “разширява ролята си като интелектуален наставник и навигатор, а изкуственият интелект се използва като средство за подкрепа на познавателния процес, а не като негов заместител”, е заложено във визията.