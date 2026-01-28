Отмениха полет на българските антарктици заради силен вятър, групата е блокирана в Чили

Полетът, с който днес част от четвъртата група участници в 34-тата българска антарктическа експедиция трябваше да стигне от чилийския град Пунта Аренас до о. Кинг Джордж, бе отменен и те остават в града до нова възможност за отпътуване.

След няколкочасово очакване на информация за закъсняващия полет, беше обявено, че самолетът е отменен заради силен вятър в района на о. Кинг Джордж. Очаква се нов полет да бъде насрочен утре, въпреки че не е ясно дали и в колко часа ще може да бъде осъществен. До стихване на вятъра обаче групата остава в Пунта Аренас, съобщава БТА.

Самолетът, с който българските антарктици трябваше да се придвижат днес до о. Кинг Джордж, е нает от турската антарктическа експедиция, която си сътрудничи с българските антарктически експедиции от няколко години.

В групата, която трябваше да пътува днес, са учените доц. Стоян Георгиев от Геологическия институт към БАН, гл. ас. д-р Снежана Русинова-Видева от Института по микробиология към БАН, гл. ас. д-р Гергана Георгиева от Физическия факултет към Софийския университет „Св. Климент Охридски" и проф. Емил Станев от Германия, както и гръцките изследователи Дионисия Ригату от Атинския университет и Елени Китину от Института по океанография към Гръцкия център за морски изследвания. В групата са и кореспондентът на БТА Симона-Алекс Михалева и журналистът Живко Константинов.

При хубаво време участниците в българската експедиция ще достигнат до о. Кинг Джордж със самолет, а оттам научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) ще ги транспортира до българската антарктическа база „Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън.

Групата започна пътуването си от летище „Васил Левски" в София на 24 януари, заедно с ръководителя на българските антарктически експедиции проф. Христо Пимпирев, биотехнологът Кирил Кандиларов и писателят Васил Попов. Те, както и флотилен адмирал Боян Медникаров и кап. I ранг проф. Мирослав Цветков от ВВМУ (Варна), ще пристигнат няколко дни по-късно на о. Кинг Джордж, за да се присъединят към първата част от групата.