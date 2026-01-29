ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Собственичката на салона в Бургас: Има и мои запис...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/22182716 www.24chasa.bg

Съдът гледа делото за убийството на Пейо Пеев

1720
Пейо Пеев

Софийският градски съд ще заседава днес по делото за убийството на Пейо Пеев. Мъжът беше открит мъртъв в автомобила си по пътя за хижа „Алеко" през 2024 година.

Подсъдими по делото са съпругата на Пеев – Габриела Славова, и майка ѝ Красимира Трифонова. На последното заседание съдът не уважи искането на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение на Габриела Славова от „домашен арест" в по-тежката – „задържане под стража".

В края на януари 2024 г. градският съд пусна Славова под домашен арест, а майка ѝ Красимира Трифонова беше оставена в ареста, съобщава БНТ.

Пейо Пеев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

"Академични оскари" №10 - вижте цялото видео от церемонията (Видео)