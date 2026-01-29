Костадин Костадинов: Най-логичният избор за служебен премиер е Гюров

Ние бяхме първите, които казаха, че е най-логично Андрей Гюров да бъде служебен премиер, ако следваме политическата философия на президентството до момента. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в сутрешния блок на Би Ти Ви.

Според него за Гюров може да се каже, че е човек, който не е свързван с Пеевски. Ако искаме служебен премиер, който да не бъде свързан с досегашното управление, той е набиващата се в очи единствена алтернатива, допълни Костадинов.

По думите му всяко едно от лицата в т.нар. домова книга са политически и имат политически протекции. Никой от тях не е станал там началник заради конкурс, а защото някоя политическа партия - ДПС или ГЕРБ, го е харесал и го е сложил там да защитава нейните интереси.

Тук е моментът да зададем въпроса защо все още се бави назначаването на служебно правителство, каза лидерът на "Възраждане".

Във времето от 11 до 30 декември - за 20 дни, можеше да се мине целият процес и да имаме служебно правителство, както е било назад във времето, заяви Костадинов.

Според него с бавенето на назначаването на служебно правителство се дава време за последни сделки. "И може би договаряне на един мек преход.

Към президентката няма укори, защото не смятаме, че това е нейно решение, а и че тя в момента определя този ритъм. Тя продължава това, което президентът беше започнал", добави Костадинов.

"Работата на служебното правителство е да проведе честни и прозрачни избори. Това искаме ние, а за да стане това, на първо място МВР трябва да си свърши работата и да не допусне мащабното купуване на гласове", каза лидерът на Възраждане. Той е доволен, че вчера се е приело тяхното предложение - за ограничаване на масово гласуване в Турция.

"Една от болестите на съвременната ни демокрация е, че говорим за честни избори тук, в България, а никой не си задава въпроса за изборите, които нашата държава провежда в Турция. На последните ни избори там гласуваха близо 50 хил. души, а във всички останали държави извън ЕС не гласуваха дори 33 хил. души", обясни Костадинов.