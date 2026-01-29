ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

При пожари в страната през изминалото денонощие са...

Собственичката на салона в Бургас: Има и мои записи, това е хакерска атака

собственичката на салона в Бургас Кадър: Нова тв

Собственичката на салона в Бургас твърди, че става дума за злонамерена атака, вероятно вследствие на пробив в мрежата за видеонаблюдение. Тя посочи, че сред изтеклите записи има и нейни лични кадри и отрече умишлено заснемане на клиенти.

"Записите са от пробив в мрежата на кадрите. Аз се чувствам жертва. Там има два записа с доста строг интимен характер, на който съм снимана аз. Това е злонамерена атака, която е насочена към мен" , каза Златина, която е собственичка на салона

В сряда стана ясно, че видеоклипове с голи клиенти по време на козметични процедури са публикувани в канал с порнографско съдържание в социалните мрежи. Видеата са били тайно заснемани в салона.

Според собственичката на салона всеки клиент подписва информирано съгласие за наличие на камери с цел сигурност, съобщава Нова телевизия. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

собственичката на салона в Бургас Кадър: Нова тв

