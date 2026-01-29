ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

При пожари в страната през изминалото денонощие са пострадали двама души

При пожари в страната през изминалото денонощие са пострадали двама души СНИМКА: Pixabay

При пожари в страната през изминалото денонощие са пострадали двама души, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”. Ликвидирани са 43 пожара. Пожарните екипи са реагирали на 70 сигнала за произшествия, пише БТА.

Първият пострадал е момиче на девет години при пожар в къща във Вършец. Детето е с изгаряния по крака и лицето. Вторият е мъж на 31 години, пострадал поради строителна неизправност в къща в Кърджали.

С материални щети са възникнали 15 пожара, от които 11 са в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 28 пожара.

Извършени са 21 спасителни дейности и помощни операции. От тях шест са били при катастрофи, а 14 - при оказване на техническа помощ.

Лъжливите повиквания, получени от пожарната за изминалото денонощие, са шест.

