НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

При катастрофи през изминалото денонощие в страната е загинал един човек

При катастрофи през изминалото денонощие в страната е загинал един човек, ранени са 15. Това съобщиха от МВР на сайта си. За изминалите 24 часа произшествията с пострадали и загинали са 14.

В София са регистрирани 33 леки катастрофи и една тежка, при които няма загинали, има един пострадал, пише БТА.

От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 367, загиналите са 35, а ранените - 446. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. има с 12 повече загинали участници в движението по пътищата през 2026 г.

