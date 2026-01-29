Шофьорът, причинил катастрофата край Телиш, има множество предишни нарушения

"Черен лед" е установен на мястото на катастрофата

Шофьорът на товарния автомобил, участвал в тежката катастрофа край село Телиш, е с множество предишни нарушения на пътя. Това съобщи окръжният прокурор на Плевен Владимир Николов пред БНТ , като уточни, че срещу шофьора има наложени административни санкции, включително временно отнемане на свидетелството за управление.

По думите на окръжния прокурор първоначалните данни сочат, че шофьорът на тира се е движел в рамките на разрешената скорост, а като основна версия за катастрофата се разглежда състоянието на пътната настилка.

„Потвърждавам това, което беше изнесено като информация вчера. Това са данните, с които разполагаме от огледа на местопроизшествието и от двете моторни превозни средства. Точната скорост ще бъде установена след заключението на автотехническата експертиза, която ще бъде извършена по случая. Към настоящия момент работим с версията, че товарният автомобил се е движел в рамките на ограничението за отсечката. Очевидно се касае за скорост, несъобразена със състоянието на пътното платно."

Във връзка с твърденията на министъра и АПИ, че са предприети всички необходими действия за зимно почистване, прокурор Николов посочи какво е установено при огледа на място.

„Това, което беше фиксирано от екипа на място, е образуването на т.нар. черен лед, който е изключително опасен за водачите на моторни превозни средства. Това е състояние, при което водачите визуално не успяват да възприемат, че на асфалтовата настилка има тънко покритие от лед. То е изключително опасно. Такова беше установено на мястото."

На въпрос дали шофьорът на тира е давал обяснения и дали има предишни нарушения, окръжният прокурор уточни следното:

„Към настоящия момент той не е разпитан официално. Проведена е беседа с полицейските служители. Да, водачът е наказван по административен ред – 16 акта и 8 фиша. Налице е и предходно отнемане на свидетелството за управление заради шофиране след употреба на алкохол. Тогава това не е представлявало престъпление, тъй като концентрацията е била под 1,2 промила."

При катастрофата в сряда загина бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов. 58-годишният анестезиолог е отивал на работа в плевенска болница, но така и не успя да стигне.