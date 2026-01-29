123 депутати вкараха Изборния кодекс в пленарната зала

Идеята на "Възраждане" за ограничаването на до 20 изборни секции в страни извън ЕС е първа точка за днес

Мнозинството изчерпи проверките на кворума и си гарантира, че заседанието няма да се провали заради липсващи народни представители

123 народни представили подкрепиха предложението Изборният кодекс да влезе в пленарна зала с предложения на "Възраждане" и ПП-ДБ. 56 бяха против (ПП-ДБ, АПС, "Величие" и един от БСП) , а 11 се въздържаха (МЕЧ и един независим).

Христо Расташки от МЕЧ опонира, че предложенията реално не са минали през правна комисия, защото тя не е свикана според правилника. И напомни, че за свикването й е имало 6 подписа, което е в нарушение - необходими са 1/3 от членовете на комисията. Освен това той поиска да бъде оттеглен неговият подпис. "Това не бе правна комисия вчера, а някаква седянка, настоя той. През това време от "Възраждане" започнаха да крещят, а Расташки ги призова вместо това да си оттеглят законопроекта. Настоя и шефката на правна комисия Анна Александрова да спре да привиква незаконни комисии.

"Постоянните комисии се свикват от председателя, имало е кворум, предложението е прието и са гласувани 3 законопроекта", защити съпартийката си председателката на парламента Рая Назарян.

Александър Рашев от ИТН поиска разделно гласуване дали да влязат в зала законпроектите на "Възраждане" и ПП-ДБ. А Назарян му каза, че са се разбрали да се разгледат заедно.

Костадин Ангелов също опонира на колегата си от ИТН.

С цитиране на депутатската клетва при започване работата на Народното събрание започна декларацията си от името на ПП-ДБ Надежда Йорданова днес.

"Моля ви, настоявам, не нарушавайте тази клетва. Очертава се следващите дни именно това - да престъпите конституцията и да нарушите интересите на народа. Защото ограничаването на правото на глас, на демократичните права на българските граждани, е нарушение на конституцията, е действие в нарушение на интересите на народа", заяви тя, явно визирайки плановете на мнозинството да подкрепи проекта на "Възраждане" за ограничаване на изборните секции в страни извън ЕС.

Каква е тази политическа сделка и цена, при която уж непримирими опоненти се обединяват, за да накажат онези, които мислят различно от тях, попита депутатката. Вчера представителите на ГЕРБ, БСП, ИТН и "Възраждане" в правната комисия гласуваха секциите извън дипломатически мисии в страни извън Евросъюза да са до 20, въпреки острите критики от ПП-ДБ, МЕЧ и АСП.

"Ще настояваме да бъдат зачетени и осигурени правата дори и на нашите опоненти. Това е демократичният правов ред, това са нашите ценности. Правата на българските граждани не са за продан и не може да са обект на тъмни политически сделки", закани се Йорданова.

Малко преди да се качи на трибуната председателката на парламента Рая Назарян обяви, че днес е имало председателски съвет и са постъпили 2 искания - от "Възраждане" и ПП-ДБ. Това бяха и двете формации, чиито проекти за изменения в Изборния кодекс бяха разгледани в правната комисия. Хората на Костадин Костадинов получиха подкрепа, докато идеята на ПП-ДБ за връщане на машинния протокол не мина, заради двама въздържали се от БСП и един от МЕЧ.

Очакванията декларацията на Йорданова да бъде последвана от такава по същата тема от "Възраждане" не се оправдаха - Даниел Петров изчете такава, посветена на важността на селското стопанство в България. Той отправи критики към управляващите за политиките, които следват.

Независимият Марио Ангелов пък използва процедура, за да напомни за тежкия пътен инцидент, при който бе блъснат от тир и загина бившият кмет на Червен бряг д-р Цветан Костадинов. И обеща да следи целия процес по поддържането на участъка и разследването на случилото се.

Габриел Вълков от БСП поиска проверка на кворума след като опита да размести точки от дневния ред, същото направи и Христо Гаджев от ГЕРБ.

От името на ПП-ДБ лидерът на "Промяната" Асен Василев поиска 30 мин почивка, получи от Назарян 20. След почивката и ДПС-НН поискаха проверка на кворума и така мнозинството си гарантира, че заседанието няма да се провали заради липсващи депутати.