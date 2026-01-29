Пловдивчанин се напи, троши мебели и заплашва полицаи

Буйстването посред нощ ще му коства глоба от 100 евро

Наемател на жилище на ул. "Силиврия" в пловдивския квартал "Кючук Париж" се напи и започна да троши мебели и да буйства. Сигналът е подаден от съседи към 1 часа на 27 януари т. г. Изпратените на мястото полицаи установили, че човекът е доста пиян, опитали се да го успокоят, но той проявил агресия и към тях, крещял и обиждал, дръпнал и обезопасителя на оръжието на единия униформен. Наложило да му бъдат поставени белезници, след което бил отведен в Първо районно, където продължил да сипе нецензурни думи.

По-късно ред деня бил изправен пред Районния съд в Пловдив и глобен със 100 евро по Указа за борба с дребното хулиганство. Мъжът е на 30 години и до момента не е осъждан.