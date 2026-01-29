ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор с близо 4 промила алкохол в кръвта катастрофира на пътя Варна-Бургас

2772
Полиция СНИМКА: Архив

Шофьор с близо 4 промила алкохол в кръвта е катастрофирал на пътя Варна – Бургас, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна. Мъжът е загубил контрол на колата си и се е блъснал в разделителната мантинела на пътя. Пристигналите на мястото на произшествието полицаи са му направили тест, който е показал 3,99 промила алкохол, пише БТА.

По случая е образувано бързо производство.

По данни на "Пътна полиция" във Варна през миналата година в региона 626 шофьори са седнали зад волана след употреба на спиртни напитки, 263 от тях са били с над 1,2 промила алкохол в кръвта. Тежките катастрофи в областта са били 729.

