Ученици от Монтана научиха повече за професията на съдиите, прокурорите и следователите

Ученици от X клас от Природо-математическа профилирана гимназия „Св. Климент Охридски" посетиха Съдебната палата в Монтана за третата си лекция по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури".

Те се запознаха с професиите на „съдия", „прокурор" и „следовател", представени им от прокурор Миглена Митрева от районната прокуратура. Тя започна лекцията си с кратко представяне на своя дългогодишен професионален опит и помоли всеки ученик също да се представи.

Прокурор Митрева подчерта, че за да изпълнят своите професионални задължения, магистратите трябва да са безпристрастни, честни и почтени в работата си.

Първо беше представена фигурата на „прокурора" и дейностите, които се изпълняват преди да бъде внесено едно обвинение в съда с обвинителен акт. Беше даден пример с кражба на телефон и посочено, че когато се съобщава за дадено деяние, то не е необходимо да се цитират разпоредби и закони. Прокурор Митрева обърна внимание на учениците за това, че нито обвинението, нито присъдата могат да се основават на предположения.

Младежите разбраха какво означава презумпцията за невиновност – всеки е невинен до завършване на наказателното производство с влязла в сила присъда, самоотвода на прокурора и съдията, решаването на делата по съвест и вътрешно убеждение.

Пред учениците прокурор Митрева разказа за едни от най-тежките дела, които тя е разглеждала, като те почти винаги са свързани с убийства, с измами в особено големи размери.

Срещата между учениците и прокурор Митрева е шеста за тази учебна година по образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури". Тя е съвместна инициатива на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, която се реализира от 2014 г.

Програмата е носител на специалното отличие „Кристални везни на правосъдието" на Съвета на Европа за 2017 г.