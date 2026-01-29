ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Знаете ли, че черната дупка има най-ниския глас въ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22183306 www.24chasa.bg

Благомир Коцев: Варна е пред криза с боклука

3600
Кметът на Варна Благомир Коцев

Варна е заплашена от криза със сметосъбирането, която може да надхвърли тази в София, а причината е политическа, предупреди в социалните мрежи кметът на Варна Благомир Коцев.

Той обясни, че председателят на Комисията по благоустройство и комунални дейности в Общинския съвет отказва да свика заседание, на което да се гласува план-сметката за чистота на Варна.

По този начин Мартин Златев от група "Български глас" оставя на Общинския съвет само един шанс преди морската столица да потъне в боклук. Очаква се общинските съветници утре да гласуват на заседанието си извънредна точка, която ПП-ДБ ще предложи за незабавно гласуване на план-сметката.

По закон общинските съвети имат време до 31 януари да приемат своите план-сметки по ред, установен от Министерски съвет. Ако това не се случи, не може да се правят плащания към сметопочистващата фирма и тя ще спре да работи, посочва Коцев.

Кметът на Варна Благомир Коцев

Политически готвена криза с боклука заплашва Варна! Председателят на комисията по благоустройство и комунални дейности...

Posted by Благомир Коцев on Wednesday, January 28, 2026

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание