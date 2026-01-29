Благомир Коцев: Варна е пред криза с боклука

Варна е заплашена от криза със сметосъбирането, която може да надхвърли тази в София, а причината е политическа, предупреди в социалните мрежи кметът на Варна Благомир Коцев.

Той обясни, че председателят на Комисията по благоустройство и комунални дейности в Общинския съвет отказва да свика заседание, на което да се гласува план-сметката за чистота на Варна.

По този начин Мартин Златев от група "Български глас" оставя на Общинския съвет само един шанс преди морската столица да потъне в боклук. Очаква се общинските съветници утре да гласуват на заседанието си извънредна точка, която ПП-ДБ ще предложи за незабавно гласуване на план-сметката.

По закон общинските съвети имат време до 31 януари да приемат своите план-сметки по ред, установен от Министерски съвет. Ако това не се случи, не може да се правят плащания към сметопочистващата фирма и тя ще спре да работи, посочва Коцев.