Знаете ли, че черната дупка има най-ниския глас въ...

Региони без граници
Пипнаха вандал, потрошил колата на съсед край Свищов

Дима Максимова

Служители на полицейското управление в Свищов разкриха мъж, повредил лек автомобил.

Във вторник в управлението е получен сигнал за потрошена кола, паркирана пред жилище в с. Козловец. При извършения на мястото оглед е установено, че са повредени страничните огледала и чистачките.

От проведените действия по разследването е установено, че съпричастен към извършеното деяние е 53-годишен местен жител, известен на полицията и осъждан, уточняват от ОДМВР - Велико Търново.

Нанесената щета е възстановена на собственика. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.

