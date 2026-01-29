Пипнаха вандал, потрошил колата на съсед край Свищов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп



Служители на полицейското управление в Свищов разкриха мъж, повредил лек автомобил.

Във вторник в управлението е получен сигнал за потрошена кола, паркирана пред жилище в с. Козловец. При извършения на мястото оглед е установено, че са повредени страничните огледала и чистачките.

От проведените действия по разследването е установено, че съпричастен към извършеното деяние е 53-годишен местен жител, известен на полицията и осъждан, уточняват от ОДМВР - Велико Търново.

Нанесената щета е възстановена на собственика. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.