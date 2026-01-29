ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Политологът Теодор Славев: Очаквам мръсна предизборна кампания с компромати

Теодор Славев, Татяна Буруджиева и Стойчо Стойчев в сутрешния блок на Би Ти Ви

Бъдещият служебен премиер трябва да е неутрална фигура – да няма съдебно минало и да не е в конфликт на интереси. Това каза политологът Татяна Буруджиева в сутрешния блок на Би Ти Ви. Според нея, ако бъде избран подуправителят на БНБ Андрей Гюров – решението едва ли ще се атакува в Конституционния съд.

На същото мнение са и колегите ѝ - Стойчо Стойчев и Теодор Славев. Те обясниха, че ако се сезират висшите магистрати, ще изтече служебният мандат преди да е дошло време да се произнесат.

„Новината е, че избегнахме конституционна криза, защото вече имаме поне един, който се съгласи да поеме тази роля и функции, защото имаше хипотеза всички да откажат. Трябва да изчакаме да приключи кастингът, за да видим дали ще има и други кандидати. В крайна сметка президентът избира, но за мен г-н Главчев е показал, че има съмнения върху умението му да организира избори, той не е неутрален", каза Славев.

Стойчо Стойчев заяви, че очаква останалите кандидати да запазят неутралитет по темата, за да не се окажат в ситуация да са изявили желание за поста и да не бъдат избрани. Теодор Славев изрази мнение, че се бърза със закриването на Антикорупционната комисия, за да не се използва в изборите.

„За последните 17-18 години това е поредната комисия, с поредното специализирано законодателство за борба с корупцията, стигайки до предния еднозначен резултат – да бъде разпусната, за да освободи място за предния нов проект", каза Стойчев.

„Нямам съмнение, че всички преписки, които са събирали те, прокуратурата и МВР по рачлични производства – вече ги имат определени кръгове. Въпросът е доколко законодателството позволява да бъдат използвани с тежест в съдебен процес. Очаквам тази кампания да бъде доста мръсна, включително да излизат компромати", посочи Славев.

По думите му доскорошният президент Румен Радев има шанс да бъде първа политическа сила. Буруджиева заяви, че Радев, чрез своите служебни правителства, вече е участвал в управлението и не смята, че ще донесе реална промяна на управленческия модел.

