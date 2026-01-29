ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22183694 www.24chasa.bg

9-годишно дете обгоряло от печка - искало да я запали с бензин

Камелия Александрова

Линейка откара пострадалото дете в болница. Снимка: Снимка: Архив

Деветгодишно дете, оставено без родителски надзор, обгоряло в Монтанско. В сряда на спешния телефон 112 в районното управление на Берковица постъпил сигнал за горяща къща във Вършец.

Веднага на адреса пристигнал дежурен автопатрул от курортния град и линейка. Полицаите установили, че 9-годишно дете е било оставено без надзор от родителите си. В опита си да запали печка на дърва с бензин, за да се сгрее, малчуганът е получил изгаряния по лицето и краката.

Детето е прегледано от служители на филиала за спешна помощ във Вършец и е транспортирано до МБАЛ-Монтана, където е настанено за лечение. За щастие няма опасност за живота му.
Образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 182, ал. 1 от НК.

Линейка откара пострадалото дете в болница.

