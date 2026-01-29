ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министерството на здравеопазването обявява началото на конкурса "Посланици на здравето"

Министерството на здравеопазването СНИМКА: Архив

Министерството на здравеопазването обявява началото на XVIII издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето", който се провежда в подкрепа на здравословния начин на живот при децата и младите хора. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на здравеопазването. 

Конкурсът има за цел превенцията на рисковите за здравето поведенчески фактори, сред които нездравословното хранене, ниската физическа активност, тютюнопушенето и употребата на алкохол. Инициативата насърчава активното участие на учениците в дейности, свързани с опазването и укрепването на здравето, както и повишаването на информираността им относно превенцията на хроничните незаразни заболявания.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето" се реализира от Министерството на здравеопазването в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Министерството на културата, Министерството на околната среда и водите, Националния център по обществено здраве и анализи, Държавната агенция за закрила на детето, Регионалния офис на Световната здравна организация в България и Българския младежки Червен кръст.

В конкурса могат да участват ученици от училища в цялата страна, разпределени в три възрастови категории:

Проектите се разработват от цели паралелки или випуски и са в една от двете тематични области:

– ограничаване на пушенето и употребата на алкохол;

– здравословно хранене и физическа активност.

Конкурсът ще се проведе в две фази.

Първата фаза – кандидатстване с проектно предложение – е със срок до 5 март 2026 г.

Втората фаза – изпълнение и отчитане на дейностите по проекта – е със срок до 30 юни 2026 г.

Проектите ще бъдат оценявани от експертна комисия с представители на Министерството на здравеопазването и партньорските институции. Класирането ще бъде обявено след 20 юли 2026 г., а официалното награждаване на отличените участници ще се проведе през месец септември 2026 г.

За най-добрите проекти са предвидени предметни награди и грамоти за първо, второ и трето място във всяка възрастова категория, както и поощрителни награди. Ще бъдат връчени и специални отличия в категория „Специални постижения в областта на опазване на общественото здраве".

Пълна информация за условията за участие, изискванията към проектите, етапите на конкурса и критериите за оценка е публикувана в регламента на конкурса.

Както и в предходните години, регионалните здравни инспекции, регионалните управления на образованието и регионалните инспекции по околната среда и водите са в готовност да окажат методическа подкрепа на участниците.

