Хванаха дрогиран шофьор, а в дома му откриха марихуана

22-годишен кюстендилец е задържан вчера от дупнишки полицаи за управление на автомобил след употреба на наркотично вещество. Проверката е извършена на ул. „Княз Борис" в Дупница. Тестът на водача е направен с техническо средство, което е отчело наличие на наркотици. Автомобилът – БМВ, е иззет с протокол за доброволно предаване.

Последвали са процесуални действия в имот, обитаван от младия мъж в с. Ресилово. Там е открита и иззета саморъчно свита цигара от жълто-кафява смес, реагирала е на марихуана. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.