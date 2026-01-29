ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Фу Цун: Подкрепяме стабилността на Иран, проб...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22183850 www.24chasa.bg

Хванаха дрогиран шофьор, а в дома му откриха марихуана

Тони Маскръчка

896
Канабис Снимка: МВР

22-годишен кюстендилец е задържан вчера от дупнишки полицаи за управление на автомобил след употреба на наркотично вещество. Проверката е извършена на ул. „Княз Борис" в Дупница. Тестът на водача е направен с техническо средство, което е отчело наличие на наркотици. Автомобилът – БМВ, е иззет с протокол за доброволно предаване.

Последвали са процесуални действия в имот, обитаван от младия мъж в с. Ресилово. Там е открита и иззета саморъчно свита цигара от жълто-кафява смес, реагирала е на марихуана. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

Канабис Снимка: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание