18-годишен ограбил две жени за минути в Плевен

Хванаха 18-годишен тийнейджър, нападнал и ограбил две жени за минути в Плевен, съобщиха от полицията.

На 28 януари е подаден сигнал от жените за извършени грабежи в центъра на града.

Първата пострадала е съобщила, че непознат я ударил и издърпал мобилния ѝ телефон, а другата жена е била нападната, като извършителят е издърпал портмоне от дамската ѝ чанта.

След разследване е задържан младежът. Той е направил самопризнания и е посочил местонахождението на вещите. За случая е сезирана прокуратурата.

