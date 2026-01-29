18-годишен ограбил две жени за минути в Плевен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хванаха 18-годишен тийнейджър, нападнал и ограбил две жени за минути в Плевен, съобщиха от полицията.

На 28 януари е подаден сигнал от жените за извършени грабежи в центъра на града.

Първата пострадала е съобщила, че непознат я ударил и издърпал мобилния ѝ телефон, а другата жена е била нападната, като извършителят е издърпал портмоне от дамската ѝ чанта.

След разследване е задържан младежът. Той е направил самопризнания и е посочил местонахождението на вещите. За случая е сезирана прокуратурата.