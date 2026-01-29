ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Възстановено е водоподаването в Перник

Снимка: Архив

Възстановено е водоподаването в град Перник от язовир „Студена“, след като бяха извършени дейности по превключването на довеждащия водопровод към новоизграденото трасе, съобщиха от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, пише БТА.

От дружеството уточниха, че рано тази сутрин е започнало пълненето на системата, но перничани ще усетят качествено налягане на водата в домовете си малко по-късно. Това се дължи на плавното подаване с цел избягване и недопускане на аварии от резкия приток на вода в тръбите.

На 28 януари Перник и няколко съседни населени места останаха временно без водоподаване заради превключването на довеждащия водопровод към новоизграденото трасе. То е по проект за модернизация на водната инфраструктура, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020“.

Спирането на водата от язовир „Студена“ започна в 6:00 часа вчера и се извърши поетапно, като всички абонати бяха засегнати. Без водоподаване останаха областният град, кварталите „Бела вода“ и „Църква“, град Батановци, както и селата Ярджиловци, Богданов дол, Мещица, Дивотино, Люлин и Големо Бучино.

