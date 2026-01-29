На първо четене: До 20 избирателни секции в страни извън ЕС

От "Възраждане" се отказваме от няколко хиляди гласа, за да не може ДПС да има между 5 и 10 депутати от Турция", призна Климент Шопов

Според Тома Биков от ГЕРБ рестрикциите имат "технически характер"

МЕЧ, "Величие", АПС и ПП-ДБ се заканиха за нови предложения преди второ четене, хората на Ахмед Доган дори поискаха 3 седмици време

След изчерпване на процедурите за проверка на кворум, поредица от почивки и около 4 часа дебат депутатите отново прекроиха Изборния кодекс на първо четене.

До 20 избирателни секции (извън тези в посолства и дипломатически мисии - б.р.) ще има в страни извън ЕС, реши мнозинството.

Искането на "Възраждане" за намаляване на местата за гласуване зад граница първо получи подкрепата от 119 депутати, 79 бяха против, а 13 се въздържаха. Призивът на Явор Божанков "Възраждане" да премислят обаче не промени особени ситуацията - за 119 (59 от ГЕРБ, 33 от "Възраждане", 11 от БСП, 16 от ИТН), против 81(ПП-ДБ, ДПС-НН, АПС, "Величие" и по двама от БСП и независими), 12 въздържали се (МЕЧ и двама от БСП).

Дългото и емоционално пространствено обяснение на Манол Пейков от ПП бе прекъснато от Рая Назарян, която обясни, че му е дала минута и половина отгоре за изказването за различен вот. Той обаче продължи да настоява за още време. Не ви прекъсваше никой, изслушахме ви, не ме карайте да ви наложа наказание, призова шефката на парламента. В крайна сметка Пейков отнесе порицание. Ако продължавате ще ви отстраня от заседанието, предупреди го Назарян, а той демонстративно продължи да говори без микрофон. Наложи се шефката на парламента да даде 10 минути почивка, точно преди гласуването на законопроекта, предложен от парламентарната група на Пейков.

В началото Петър Петров представи мотивите на "Възраждане". Извън Турция не се наблюдавало прогресивно увеличение на броя на секциите, заяви той. И обяви, че според партията им етническият вот е манипулиран

Надежда Йорданова пък представи законопроекта на ПП-ДБ като акцентира, че искат възстановяването на машинния протокол. Според нея така ще се върне доверието в изборния процес без да са необходими допълнителни финансови или други ресурси, а

ще приложим това, което вече сме прилагали". Подчерта, че занимават залата с въпроса, въпреки убеждението си, че изборните правила не трябва да се променят непосредствено преди вота. На правна комисия вчера обаче станало ясно, че Изборния кодекс така или иначе се отваря, а и предлаганите от ПП-ДБ изменения гарантират точно отчитане на гласовете, но не засягат и не ограничават правата на гражданите. Подкрепете този законопроект ако наистина смятате, че трябва да се проведат честни избори", обърна се тя към мнозинството.

А по време на дебата Йорданова ги обвини, че "Пеевски разпорежда, вие действате" и подчерта, че 71,54% от гласовете в Турция не са били за ДПС-НН. На ИТН напомни, че през април 2021 г. бяха първа политическа сила, подкрепиха падането на тогавашното ограничение от 35 секции, а след това пак станаха първа политическа сила в чужбина. Преосмислили позициите си, когато отпаднали от първото място.

Интересна пледоария в защита на Ахмед Доган, иронизира я лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. И попита смятат ли, че има разлика межди ДПС на Доган и ДПС на Пеевски. Според него нямало българин, който да одобрява "масовото и незаконно" гласуване в Турция. И заподозря, че ПП-ДБ ще гласуват заедно с Пеевски за нещо, което уж е срещу Пеевски. Вашата политика няма нищо общо с европейска България, иска да създаде анадолска България, каза Костадинов.

Александър Иванов от ГЕРБ подчерта, че не са променяли позицията си от 2016 г. - от тогава подкрепят такъв тип идеи за намаляване на секциите, щели да го направят и сега. 2021 г. вие с ДПС отменихте това ограничение (от 35 секции), каза той. Гаранцията за честни избори е от членове на СИК от парламентарно представени сили, отбеляза депутатът. В ЕС имало страни, в които гласуването било обвързано с плащането на данъци и макар той да не смята, че това трябва да се прави и в България, все пак трябвало да се има предвид и икономическата обвързаност на избирателите.

"Аз съм горда, че съм родена в Кубрат, там имам приятели и мюсюлмани и приятели и смятам за дълг да се боря техните деца и роднини, които живеят във Великобритания, САЩ и Турция да могат да гласуват, отговори тя на Александров, който преди това й напомни откъде е. Войната не е срещу българските граждани, а срещу феодалите в българската политика, добави тя. И му върна нов въпрос - защо са решили секциите да се орежат още повече от 35 преди на 20 сега.

Юлиана Матеева от "Величие" заяви, че денят е тъжен, защото партия, която претендира да защитава правата на българските граждани в чужбина всъщност искала да ги ограничи. А депутати от "Възраждане" започнаха да подвикват от местата си. Тя изрази притесненията си, че наши сънародници ще трябва да изминават много километри, за да могат да гласуват. Само в Лондон на последните избори е имало 44 секции, а в Чикаго българите са над 300 хил., каза тя. Само на база данни от Турция ще лишите от глас хора, които са основния инвеститор в България, заяви депутатката. "Величие" обещаха да подкрепят текстовете на ПП-ДБ, но да са против тези на "Величие", включително и да внесат предложения между първо и второ четене.

Костадин Костадинов получи забележка от председателката на НС Рая Назарян за подвикванията си, а понеже не спря, тя го заплаши и да повиши санкцията и да го изгони от залата.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви, че е подкрепя опцията хора, които не говорят български език да бъдат ограничени да гласуват. Предложение на "Възраждане" обаче ощетява твърде много хора извън ЕС, не само в Турция. Заподозря, че с ограниченията ще се отразят и на изборната активност.

"Доган и Пеевски ще направят всичко възможно хората да се извозват дори и само 20 секции да направят, ще стоят до сутринта, ще затворят секциите часове след изборния ден, но хората в отдалечени места в Норвегия, САЩ и др. няма да има кой да ги извозва", подчерта лидерът на МЕЧ. И изчете и данни от добри резултати на "Възраждане" в чужбина и подчерта, че само зачеркват избирателите си. Василев отбеляза, че след последното преброяване се оказало, че извън границите на България трябва да се формират 50-60 мандата, защото поне 500-600 хил. души могат да гласуват. "Дори "Величие" в чужбина имат по-силен резултат от ГЕРБ, хората избягаха от България и отидоха в чужбина от глад, бедност и липса на професионална реализация. Напуснаха страната не от добро, неправилно е да ги обвиняваме, те са най-глемият инвеститор в България, изпращат пари тук", каза Василев. И натърти, че трябва да се ограничат гласовете от Турция, но не и от тези като САЩ, Канада и др. - само едните "не знаят български и не знаят на какви избори се явяват".

В изявлението си Радостин Василев спомена Башар Асад, в когото Климент Шопов се припозна. В крайна сметка и двамата си спечелиха забележки от Назарян.

"Ние от "Възраждане" се отказваме от няколко хиляди гласа, за да не може ДПС да има между 5 и 10 депутати от Турция", призна си Шопов. А вие сте застрашен от Румен Радев, борите се да минете бариерата (за влизане в НС - б.р.) и искате да си запазите 2000-те хиляди гласа от САЩ, атакува той.

В отговор Василев му върна, че сега приличал "повече на един аятолах от режима". На вас от един господин без гел ще ви дойде изненадата, заяви той.

Елисавета Белобрадова от ДБ пък изчете вчерашното решение, с което МС даде пространство в Столичната библиотека за 10 години и напомни, че и служебният кабинет на Гълъб Донев им е дал много голямо пространство в същата сграда. Показа и снимка на библиотеката в центъра на София. Зад всичко стои г-н Пеевски, който ползва тук ГЕРБ, ту БСП, ту ИТН, каза Белобрадова. И иронизира, че заради влизането в еврозоната, заради което всичко се намалявало наполовина, затова и секциите били орязани така.

Христо Гаджев от ГЕРБ изтъкна, че единствените, които искали спешни промени в ИК от декември насам били от ПП-ДБ, сега пък не искали такива.

Манол Генов от ПП започна да подвиква от залата, но Назарян му каза да спре, защото се записан за изказване.

Николета Кузманова от ИТН се спря само на законопроекта на ПП-ДБ, който не подкрепят. Философията му на 2/3 повтаряла стар законопроект. Разбирам, че сте преосмисли идеите си, както направихте и с оптичните устройства, "стрелна" ги тя, визирайки плановете на ПП м.г. за въвеждане на нова преброителна техника за вота. Тя изрази задоволство, че ПП-ДБ са изоставили идеята държавата да изгуби правото на собственост върху софтуера на машините, сега тези параграфи били отпаднали. Сега обаче се предлагало развиването им в "интересна посока, която я няма в момента" а именно - създаване на "електронна избирателна кутия". Тези машини в момента не записват гласовете, настоя тя. След това тя изтъкна евентуални технически проблеми при попълването на протоколите от комисиите и това как ще се съхраняват контролните разписки.

Надежда Йорданова и обясни, че това къде и как ще се съхраняват книжата е техническо решение. Важното е да знаят къде са те при евентуално обжалване, подчерта юристката. И напомни, че с такива протоколи вече е работено два пъти и не е имало проблем.

Мартин Димитров от ДБ подчерта, че това е последният момент да се върне машинния протокол. И се обърна към ГЕРБ, които не изразили становище по тази тема. Очакваше Любен Дилов да вземе думата, защото като станело неудобно той излизал да разказва истории. Депутатът излезе, за да обясни, че не било практика на ГЕРБ да променят избирателното законодателство преди изборите. Не искаме да го правим не е почтено, каза той, докато в залата се чу смях.

"Вие нямате ли ваши представители в секциите, ако изборите са нечестни, значи вашите представители в секциите са измамници. Наричате 120 -130 хил. българи, заети с изборния процес измамници, всеки ден рушите доверието в изборния процес", настоя Дилов. Затова сме тихи, защото не искаме да участваме в това безобразие, не ви обиждаме. Когато замеряш някого с екскременти може и да го уцелиш, може и да не го уцелиш, но миришеш много лошо, затова сме тихи. Не сме притеснени от спора, ще говорим когато говорим с аргументи", заяви депутатът от ГЕРБ.

Тошко Йорданов се заяде с признанието на Димитров, че с мъка чул изказването на Кузманов. "С право я слушате с мъка, заслужавате мъки като парламентарна група. Вие унищожихте машинния вот", атакува той. Според него ако са искали честност за вота, щели да подкрепят предложението на ИТН за сканиращи машини

Лъчезар Иванов от ГЕРБ също защити позициите на партията си. А Димитров подчерта, че тези които са в правната комисия (от ГЕРБ - б.р.) сега мълчат. И поиска конкретни примери, а не "общи приказки и легенди" за манипулация с участието на машините. "Не давате, защото знаете, че няма. Но не ви дават онези, които искат да се запазят лошите практики", каза депутатът от ДБ. Еманация на демагогията нарече пък твърдението на ГЕРБ, че не искали големи промени в Изборния кодекс.

Явор Хайтов даде заявка, че АПС са "за" само проекта на ПП-ДБ. Той отбеляза, че дебатът се концентрира за вота в южната ни съседка, но лесно се загърбват хора в САЩ и Канада например. И напомни, че повече от година Америка няма официален посланик у нас, според него - отношенията между стратегическите партньори не се развиват добре. Попита дали Бойко Борисов знае какво правят колегите му, защото имал сериозно общуване с американския президент, и с Хилъри Клинтън. След като не даваме възможност на българите в САЩ да упражнят законовото си право на глас, мислите ли че това не се следи от Държавния департамент и не се поставя под съмнение, попита депутатът от АПС.

Хайтов се закани, ако законопроектът на "Възраждане" мине в зала, АПС да внесат нови предложения преди второ четене. Закани се да настояват за срок от 3 седмици за внасяне на предложенията и обеща да вложат и становища от българи зад граница. Намеренията им са за предложения по два параграфа. Шефката на парламента напомни, че има правила как се случват нещата и предложението (за срока на предложенията - б.р.) трябва да бъде гласувано от зала.

Тошко Йорданов пък се ядоса от обясненията на Божидар Божанов за скандала с бившия зам.-министър Александър Йоловски и започна да чете доклада на Деньо Денев по времето, в което той бе само зам.-шеф на ДАНС и сигнализираше за проблем с машините. Тошко Йорданов обвини ПП-ДБ, че са виновни за свалянето на доверието към машините за изборите Снимка: Румяна Тонева

Според Божидар Божанов ДП в абревиатурата ДПС означавала само Делян Пеевски. А измененията били , защото Пеевски виждал, че монополът му над етническия вот се разпада. Съпредседателят на "Да, България" атакува и депутатите БСП, които миналата година настояваха да има машинен протокол, а сега, от 10 дни си били променили мнението. Той също даде заявки, които формацията ще направи преди второ четене, включително и отлагане на ограниченията докато не се гарантира електронно и дистанционно гласуване. Другите им идеи са за методика, в която ЦИК да определя къде да се откриват секции, прагът да не е 20 секции, а повече. Ще искат и промени в начина на подаване на заявления за вот зад граница.

Георги Кръстев от ГЕРБ също атакува ПП-ДБ, но се спря на старите им искания за 100% машинен вот, нещо, което по-рано те сами признаха, че са осъзнали, че няма как да стане сега. В отговор Божанов отбеляза, че Кръстев дори няма представа какво се обсъжда днес. Другият съпредседател на "Да, България" Ивайло Мирчев пък напомни, че при изпитването на машините "поканихме всички хакери" да покажат как може да се хакват. "Не може, не може, не може", обобщи той малко след като иронизира признанията на хора от ГЕРБ за липса на познания за техниката като цяло.

Тенер Али от АПС се възмути, че "видите ли, всички в Турция гласуват за ДПС или за АПС. Той обаче направил проверка - не само те имат гласове в страната, всички партии в НС имали, дори и "Възраждане". Освен това изменението обаче било противоконституционно. И попита какво е отношението към гласове от Молдова и др. страни, в които "Възраждане" е била и първа политическа сила. Живеещите в Турция "само влагат в българската държава като си плащат данъците и инвестират", не ползвали услуги, не замърсявали. И атакува защо "новото начало" мълчи и не говори за законопроекта. Напомни, че Йордан Цонев и Хамид Хамид от ДПС - НН при предишни дебати по темата са били срещу ограниченията, а сега мълчат. Демек и вие сте в играта, констатира той.

Заседанието на постоянната комисия по правни въпроси е в изпълнение на изискването на чл. 29 от правилника (по решение на председателя на комисията може да бъде свикано заседание - б.р.) , обяви от трибуната водещият заседанието Костадин Ангелов.

Цвета Рангелова от "Възраждане" обяви, че "мрежите за влияние" оказвали влияние на хората в Турция. Те гласуват под строй, настоя юристката. И напомни за репортажите с хора, които не говорят български и не знаят за какво и кого гласуват. Както и за призива на кмета на Бурса, които призова изселниците ни да гласуват за определена партия.

С призив да внимава с обидните квалификации се обърна към Рангелова Костадин Ангелов. Причината - емоционалното й "спрете да бъдете лицемери" към депутатите. За първи път си позволявате да използвате такава квалификация, затова не ви наложих забележка, каза зам.-шефът на парламента.

Според Тома Биков от ГЕРБ също нямало ограничаване на права с намаляването на секции. При европейски избори българските граждани от трети страни нямат право на глас, защо, попита той. Настоящите промени пък имали "технически характер". Според него хората от ЕС са решили хора от трети страни да нямат право на глас, а депутатите сега решават как да се проведат изборите тук.

Костадин Костадинов пък настоя, че гласуването в Турция е незаконно и застрашава националната сигурност на България.