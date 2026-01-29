TRENDY дигиталНО 2.0 - Кибертормозът не е шега

Проведе се заключителната пресконференция по проекта „TRENDY дигиталНО 2.0“, реализиран от Фондация „Евроскок“. По време на събитието председателят на Управителния съвет на фондацията г-н Иво Желев, представи пред гости и представители на медиите основните резултати от кампанията и постигнатия обществен отзвук.

„TRENDY дигиталНО 2.0“ е естествено продължение и надграждане на инициативата „TRENDY дигиталНО без тормоз“, поставаща фокус върху подобряването на дигиталната култура, безопасността в онлайн средата и превенцията на онлайн тормоза. Кампанията е насочена основно към младежи на възраст 15-29 години, но достига и до по-широк кръг аудитория: родители, преподаватели и заинтересовани граждани.

В рамките на проекта бяха реализирани обучения и комуникационни формати, които дават директен, реалистичен и практически полезен поглед върху рисковете в дигиталната среда - кибертормоз, измами и манипулации онлайн, защита на личните данни и дигитална идентичност. Чрез експертно съдържание и достъпни послания проектът насърчи по-осъзнато и отговорно поведение в интернет, както и умения за реакция и превенция при негативни онлайн ситуации.

Кампанията комбинира присъствени обучителни събития, експертно дигитално съдържание и активна комуникация в социалните мрежи, като изгради устойчиво присъствие на темата за дигиталната безопасност в публичното пространство. Съдържанието и посланията на инициативата са разработени така, че да говорят „на езика“ на младите хора чрез реални казуси, практични съвети и ясна комуникация, която е близка до ежедневните им преживявания и предизвикателства.

Кампанията затвърди темата за дигиталната безопасност в центъра на обществения разговор и ангажира младежката аудитория чрез достъпни послания, реални казуси и практични насоки. Съдържанието продължава да се разпространява активно и след приключването на основните дейности по проекта, като интересът към темата остава устойчив.

