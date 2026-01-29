Мъж пребил съпругата си и сина си и заплашил жената, че ще я изхвърли през прозореца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 44-годишен мъж, нанесъл телесни повреди на непълнолетния си син и на жената, с която живее във фактическо съпружеско съжителство.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 27.01.2026 г. около 02,30 часа в апартамент в ж.к "Младост 2" в гр. София, обвиняемият П.И. е удрял с юмруци в главата, лицето, тялото и ръцете, и ритал в бъбреците жената, с която живее. Обвиняемият ударил с юмрук дясната ръка и ритал в корема 17-годишния си син. Вследствие на ударите П.И. е причинил на жена си и на сина си леки телесни повреди. Това съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

Обвиняемият се заканил с убийство на жената, с която живее, като я хванал за крака и започнал да я дърпа в посока към отворения прозорец, казвайки й, че ще я изхвърли през прозореца.

Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство за престъпления, за които се предвиждат наказания "лишаване от свобода".

С постановление на наблюдаващ прокурор П.И. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.