Терзиев: Издадена е заповед за спиране на строителството в Боянското блато

Издадена е заповед за незабавно спиране на строителството в района на Боянското блато. Това съобщи кметът на София Васил Терзиев преди началото на сесията на СОС.

По-рано от "Спаси София" съобщиха, че там се строи незаконно. Адвокат Александър Колев от Сдружението за защита на Боянското блато разказа, че от вчера е започнало източване на блатото и се прави незаконна корекция на реката. Там ще се строят 5 многофамилни блока с подземни гаража. Според Колев това създава реална опасност от заливане на съседните имоти.

Терзиев уточни, че заповедта е издадена в сряда. Направена е допълнителна проверка и е установено, че за изкопите няма строителни книжа. Даден е срок до днес на обед да се представят документи, ако това не бъде направени, дейностите ще бъдат обявени за незаконни.

"Стремим се по всякакъв начин да опазим Боянското блато. Това е ангажимент, който сме поели", подчерта Терзиев.

От общината уточниха, че заповедта разпорежда опразване на строителната площадка в тридневен срок, както и прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването на обекта след изтичане на срока. На инвеститора е предоставен 20-дневен срок за представяне на задължителни документи, включително: становища от компетентната РИОСВ, хидроложко изследване, хидравлични изчисления.

Относно предложенията за намаляване на такса смет на засегнатите от кризата с боклука райони "Люлин", "Красно село", "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне", който бе отложен столичният кмет заяви, че "преобладаващото мнение, е че звучи добре, но е незаконно".

Затова мислим за други начини, по които да бъдат компенсирани гражданите чрез целеви инвестиции и допълнителни средства за засегнатите райони, за да може да бъдат компенсирани за временното неудобство, което изпитаха последните месеци, обясни Терзиев.

Той обясни, че вече е изпратен доклад до общинските съветници с данни за сключените договори, анекси, тонажи за сметосъбиране в столицата.

"Много вярвам, че прозрачността лекува най-добре и и затова искам всичко, което се прави, да бъде максимално достъпно и за общинските съветници, и за гражданите на София. В доклада може да се видят всички важни данни - колко е платено за 2024 г., за 2025 г., колко е тонажът, как има намаление на платеното с 1,7 млн. лв., а като тонаж има с 4% по-малко заради затегнатия контрол. Същото се вижда и при едрогабаритните отпадъци. Знаете, че имаме редица зони, за които предстоят съдебни решения, нови процедури за районите, чиито договори изтичат 2027 г., за които ще започнем работа значително по-рано. Но най-важното е, че вече в засегнатите райони сме в режим на нормално сметоизвозване в районите. Почти навсякъде е вдигнат и едрогабаритният отпадък и вече има нормалност в системата на сметоизвозване", посочи Терзиев.

Думите му бяха в отговор на въпроси на "Спаси София" защо в договора на "Софекострой", който обслужва "Люлин" и "Красно село" няма заложени изисквания за повишаване на качеството на услугата, след като е сключен на цена, която е по-висока от посочената като прогнозна в мегапоръчката за почистването на града.