Костадинов: Радев, който щеше да бори олигархията, й осигурява допълнително време да управлява

Бившият президент (Румен Радев- бел. ред.), който преди няколко дни заяви, че иска да се бори с олигархията, в момента осигурява допълнително време на олигархията да управлява.

Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на парламента. Според него в момента текат договорки, които още са в действие.

"Днес е 29-и януари и все още няма назначено служебно правителство. Очевидно е, че изборите няма да се състоят и на 29-и март. Това наистина е изключително притеснително. Тези безсмислени консултации, които президентът Илияна Йотова прави с представителите на т. нар. Домова книга, са разтягане във времето на безсмислена процедура", каза още той.

"Ако изборите не са на 29 март, следващата възможна дата е на Цветница. После е Великден. Следващата възможна дата е Томина неделя и пак е празник – на Тома неверни. Тогава ли ще правим избори – на Тома Неверни? Днес вече чувам хора, които говорят, че може би на 26 април ще е вотът. Защо да не изчакаме направо да дойдат президентските избори да не харчим пари", запита Костадинов.