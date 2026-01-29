ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обвиниха 7 души за участие в престъпна група за каналджийство след акция на ГДБОП (Снимки)

СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата

На 27.01.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми седем лица за организирана престъпна група, действала от април 2024 г. на територията на гр. София и създадена за извършване на каналджийство и с користна цел (чл. 321, ал. 3 НК). Две от лицата са привлечени към наказателна отговорност като ръководители на групата, а останалите – като участници в нея. Това съобщиха от пресцентъра на прокиратурата.  

Досъдебното производство е образувано на 27.08.2025 г. и се води от ГДБОП - МВР под ръководството и надзора на СГП. Оперативните действия са координирани от Европол в рамките на регионалната оперативна целева група (OTF ITER), създадена с цел разследване на мрежи за каналджийство. 

След разрешения от Софийски градски съд (СГС), дадени по искания на СГП, са извършени претърсвания в жилищни обекти, автосервиз, автомобили и офиси. Иззети са предмети, книжа и компютърни информационни системи, съдържащи доказателства за извършено престъпление, разпитани са свидетели, включително пред съдия. 

Шестима от обвиняемите са задържани. Предстои на 29.01.2026 г. СГП да внесе искане в СГС за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража. 

От ГДБОП съобщиха, че са задържани 16 български и чужди граждани при спецоперация срещу нелегалната миграция. Акцията е проведена на 27 януари 2026 г. в София, Търговище и община Брезник от ГДБОП, ГДГП и СДВР.

"Лидери и участници в организирана престъпна група за каналджийство са задържаните в специализираната операция на МВР, координирана от ЕВРОПОЛ в рамките на регионалната оперативна целева група (OTF ITER), създадена с цел разследване на мрежи за контрабанда на мигранти.

Действия по разследването са извършени и на територията на Гърция по отношение на двама от участниците в престъпната схема.

У нас са претърсени 6 жилища и офиси, при които са иззети мобилни телефони и сим карти, електронни устройства, дебитни карти, разписки за извършени преводи, регистрационни талони на автомобили, използвани за трафик на мигранти и други документи, имащи отношение към производството", допълват от ГДБОП. 

