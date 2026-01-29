Обвиниха 7 души за участие в престъпна група за каналджийство след акция на ГДБОП (Снимки)

На 27.01.2026 г. Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми седем лица за организирана престъпна група, действала от април 2024 г. на територията на гр. София и създадена за извършване на каналджийство и с користна цел (чл. 321, ал. 3 НК). Две от лицата са привлечени към наказателна отговорност като ръководители на групата, а останалите – като участници в нея. Това съобщиха от пресцентъра на прокиратурата. СНИМКА: Пресцентър на прокуратурата

Досъдебното производство е образувано на 27.08.2025 г. и се води от ГДБОП - МВР под ръководството и надзора на СГП. Оперативните действия са координирани от Европол в рамките на регионалната оперативна целева група (OTF ITER), създадена с цел разследване на мрежи за каналджийство.

След разрешения от Софийски градски съд (СГС), дадени по искания на СГП, са извършени претърсвания в жилищни обекти, автосервиз, автомобили и офиси. Иззети са предмети, книжа и компютърни информационни системи, съдържащи доказателства за извършено престъпление, разпитани са свидетели, включително пред съдия.

Шестима от обвиняемите са задържани. Предстои на 29.01.2026 г. СГП да внесе искане в СГС за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража.

От ГДБОП съобщиха, че са задържани 16 български и чужди граждани при спецоперация срещу нелегалната миграция. Акцията е проведена на 27 януари 2026 г. в София, Търговище и община Брезник от ГДБОП, ГДГП и СДВР.

"Лидери и участници в организирана престъпна група за каналджийство са задържаните в специализираната операция на МВР, координирана от ЕВРОПОЛ в рамките на регионалната оперативна целева група (OTF ITER), създадена с цел разследване на мрежи за контрабанда на мигранти.

Действия по разследването са извършени и на територията на Гърция по отношение на двама от участниците в престъпната схема.