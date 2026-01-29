Свещ на помен подпали забрадката на възрастна жена в Троян

Жена на 83 години от Троян е пострадала при пожар в дома си от запалени траурни свещи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Около обяд на 28 януари в районното полицейско управление в Троян е получен сигнал, че в къща в махала „Голяма рибна", поради невнимание, е предизвикан пожар. По първоначална информация, пожарът е възникнал след запалване на траурни свещи в обитавано от 83-годишната жена помещение, при което огънят е обхванал забрадката ѝ, която е била от изкуствена материя.

Не се е наложила намеса на огнеборци от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението" - Троян, тъй като пожарът е бил потушен. Потърпевшата е откарана с изгаряния към болница в София. Служители на полицията са извършили необходимите процесуално-следствени действия и работата по случая продължава.

През последната седмица двама възрастни мъже, съответно на 78 и 81 години, загубиха живота си при пожари в Ловеч и троянското село Ломец, припомня БТА.