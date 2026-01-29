Хуманитарната гимназия в Пловдив още на голи греди, ремонтът щял да свърши през май (Снимки)

Правим всичко възможно да приключим по-бързо, но трябва да е качествено, казва кметът на "Централен" Георги Стаменов

Родители гневни, че строителството върви бавно, а децата им са пръснати на различни места из града

На голи греди са още таванските помещения в Хуманитарната гимназия на Пловдив, чийто ремонт трябваше да приключи през октомври м.г. Но тогава се появиха "бомби" - изгнили носещи греди и се наложи да бъдат внасяни такива чак от далечна Австрия.

Някъде между етажите се виждат само метални греди.

Към днешна дата сградата, която е паметник на културата, разполага с подновена носеща конструкция. Сега обещанията са, че до края на май строителните дейности ще приключат, но ако не изникнат нови проблеми, уточни техническият ръководител на обекта Калин Митински. Той беше посетен от кмета на район "Централен" Георги Стаменов и от родители на учениците, които поискаха ясен линеен график. Кметът на район "Централен" Георги Стаменов (вляво) и техническият ръководител и Калин Митински показват доставените нови материали. Снимка: Мая Вакрилова

По думите на Стаменов гредите вече са доставени, старата конструкция е демонтирана, а монтажът на новата е извършен по шахматен метод с цел съхраняване на стените. "Правим всичко възможно да приключим по-бързо. Но трябва да е качествено, защото ако се случи някакъв инцидент, ще тежи на нашата съвест", допълни Стаменов.

Монтиран е първият пласт дюшеме, както и първият противопожарен гипсокартон. Съгласуван е проект за отопление и охлаждане. Старата инсталация е премахната.

Новата система ще позволи сградата да се охлажда през лятото чрез чилъри, като пристройката към училището също ще бъде отопляема. В момента тече окабеляване на чилърите. "Само на първия етаж конвекторите ще бъдат подови", уточниха от строителния екип. Към момента средствата, отпуснати за ремонта, били достатъчни. Предстои обработка на стълбите с противоплъзгащо покритие, а новите врати вече са поръчани. Все още така изглежда ремонтът на Хуманитарната гимназия. Снимка: Мая Вакрилова

Гергана Янева, директор на ОУ "Княз Александър Първи", което съжителства с Хуманитарната гимназия, изрази притеснения за организацията на учебния процес и за предстоящия план-прием. "В момента сме пребазирани на пет различни места. Имаме нужда от конкретен срок, за да организираме следващия план-прием. Ако ремонтът приключи до края на май, ще можем да планираме всичко навреме", каза тя.

Недоволни родители повдигнаха въпроса и за новата сграда на ОУ "Княз Александър Първи". Стаменов отговори, че проектът все още е на идеен етап. "Разбираме трудностите, но искаме ясни срокове за края на ремонта. Силно затруднени сме, всеки ден карам детето до другия край на града. Това е разход и време, което нямам", заяви гневен баща.

Директорът на Хуманитарната гимназия Емил Начев разказа, че родители дори пускали жалби заради забавянето на ремонта. Чували се закани, че ще преместят децата си в други учебни заведения.