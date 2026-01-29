И Велико Търново ще си има площад "Журналист"

Площад пред Хучманитарната гимназия във велико Търново ще се казва "Журналист". Днес общинският съвет в града единодушно подкрепи предложението на местните журналисти. Членове на местното дружество на Съюза на българските журналисти, както и общественици подкрепиха идеята в старата столица да има памет за историческия факт, че Търново е родното място на съвременната българска журналистика.

Така старопрестолният град ще се нареди до София и Пловдив, които вече имат такива градски пространства, отдаващи дължимото уважение към гилдията. И нещо повече – на Велико Търново му прилича да има такъв площад, имайки предвид факта, че на 16 октомври 1886 г. е изпратена телеграма от Иван Стоянович – директор на Главно управление на пощите и телеграфите в Княжество България, с която той прави първи опит за създаване на информационна телеграфна агенция след отказа на княз Александър Батенберг от престола във Велико Търново. Вследствие на това съобщение е свикано Третото Велико Народно събрание за решаване на въпроса с избирането на нов княз.

Така 12 години преди създаването на Българската телеграфна агенция Иван Стоянович поставя във Велико Търново основите на съвременната журналистика и БТА в частност, сочи историческата справка на уважаваният историк Тодорка Недева.

140 години след това събитие ние желаем да отбележим този незаслужено забравен факт, именувайки пространството пред Хуманитарната гимназия „Св. св. Кирил и Методий" (между улиците „Йордан Инджето", „Михаил Кефалов" и „Христо Иванов – Войводата") – единствената гимназия в България, където се изучава специалността Журналистика в средния курс – на Площад "Журналист", пишат в писмото си до председателя на ОбС във Велико Търново и кмета на Общината.

Именуването на пространството няма причини неудобство на живеещите в района т.е., няма да се наложи промяна в адресни регистрации и смяна налични карти.

СБЖ – В. Търново има и идея за облагородяване на пространството, където ще бъде поставена табела на площада.