Жена глътна алуминиева свивка с амфетамин при проверка в Добрич

Жена е гълтнала алуминиева свивка с 0,37 грама амфетамин при проверка в Добрич. Тя е прегледана в болницата в Добрич, съобщават от Областната дирекция на МВР.

На 27 януари г около 13.15 ч в град Добрич е установена 44-годишна жена от село Пчеларово, известна на МВР. При извършената проверка, обиск и последвал медицински преглед в АГ отделението на болницата в Добрич в тялото на лицето е установена 1 алуминиева свивка със съдържание бяло прахообразно вещество на кристали, реагиращо на амфетамин с тегло 0,37 грама . Образувано е бързо полицейско производство. Лицето е задържано за 24 часа.

Същия ден около 13.15 ч в Добрич е извършена проверка на лек автомобил „Фолксваген" с 18-годишен водач и 17-годишен пътник от село Царевец. И двамата са известни на МВР. Пътникът предава станиолова свивка със съдържание бяло кристалообразно вещество , което след полеви тест реагира на амфетамин с тегло 4,32 гр . Лицето е задържано за 24 ч., образувано е бързо полицейско производство.