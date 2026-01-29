Мъж стрелял с газов пистолет край старозагорско село, арестуваха го

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

40-годишен мъж е задържан за 24 часа за произвеждане на изстрели в землището на старозагорското село Малка Верея. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Оттам допълват, че мъжът е произвел изстрели снощи, малко преди 20:00 часа, със законно притежаван газов пистолет.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура-Стара Загора.

БТА припомня, че бракониери с незаконно оръжие бяха задържани в Районното управление на МВР в Крумовград в средата на януари.