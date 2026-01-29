Двама наркодилъри са задържани в Пещера и Пазарджик

Двама дилъри на наркотични вещества са задържани през изминалото денонощие в Пазарджик и Пещера при спецоперация на полицейски екипи. Единият от арестуваните е 48-годишен пазарджиклия, а другият жител на град Пещера, на 47 години. Акциите са осъществени под надзора на Окръжната прокуратура в областния град, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов. Той уточни, че вчера в хода на водено досъдебно производство под наблюдението на прокурор от Окръжна прокуратура в Пазарджик е проведена спецоперацията от екипи на сектор „Криминална полиция" при ОДМВР-Пазарджик и сектор „Специализирани тактически действия". На улица в града полицаите засекли и задържали 48-годишен пазарджиклия.

Мъжът е стар познайник на органите на реда, с няколко криминални регистрации, осъждан. По време на залавянето му той изхвърлил на земята 11 полиетиленови пликчета-тип спейсбек, съдържащи бяло прахообразно вещество. В близост са намерени и три буркана с още 67 пликчета, както и бучка от бяло прахообразно вещество.

След направените полеви наркотестове се оказало, че съдържанието на всички разфасовки е кокаин с обща маса от 76.9 грама. На мястото е намерена и електронна везна, която е използвана за разфасоване на скъпоструващата дрога.

По същото време в гр. Пещера служители от група „Криминална полиция" при местното полицейско управление под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик осъществили проверка на апартамент, обитаван от 47-годишен пещерец.

Органите на реда установили, че вътре мъжът съхранявал с цел разпространение в различни опаковки общо 73 грама хашиш, 98 грама суха марихуана, 23.5 грама амфетамин и неголямо количество хероин. В жилището били открити две везни и няколко гриндера, които са използвани са съхранение и разфасоване на наркотичните вещества.

И при двата случая дилърите са задържани за срок от 24 часа в арестите на полицейските управления в Пазарджик и Пещера. Работата по изясняване и документиране на престъпната им дейност продължава под надзора на прокуратурата