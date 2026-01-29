ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Николай Димитров: Учениците в Несебър преминават към едносменен режим на обучение

Николай Димитров даде старта на разширението на училището.

Започна изграждането на нов учебен корпус към СУ „Любен Каравелов"

Община Несебър изгражда нов учебен корпус към СУ „Любен Каравелов" – инвестиция, насочена към децата, качественото образование и устойчивото развитие на общината. Официалното начало на строителните дейности беше дадено от кмета Николай Димитров в присъствието на директора на училището Ева Зивилдиева и зам.- кметовете Виктор Борисов и Иван Гургов.

„Започваме нов обект от образователната инфраструктура на община Несебър с цел преминаване на СУ „Любен Каравелов", в едносменен режим на обучение", в заяви кметът и подчерта, че училището е с най-много ученици в Бургаска област – факт, който ясно показва необходимостта от последователни и дългосрочни инвестиции в общинската образователна инфраструктура.

Новата сграда е предназначена за учениците от I до IV клас. Тя ще осигури адаптирана, модерна и сигурна среда, която да мотивира децата към активното участие в учебния процес. Проектирана е да отговаря на всички съвременни нормативни изисквания за функционалност, безопасност и архитектурна достъпност.

„Строителството на новия корпус, което реализираме със собствени средства, е поредната инвестиция в разширяването на учебната база на СУ „Любен Каравелов". Преди години добавихме нови класни стаи към основната сграда, приобщавайки съществуваща конструктивна ниша. Впоследствие бяха извършени дейности по саниране и ремонти на учебното заведение с привлечени средства на стойност около 2 000 000 лв.; физкултурният салон бе изцяло ремонтиран през 2025, а филиалът на училището в Стария Несебър претърпя реконструкция и цялостно екстериорно и интериорно обновление", добави г-н Димитров. „Младите хора са наша гордост и отговорност. Инвестираме в разширението и модернизацията на училищната база във всички населени места с ясното съзнание, че инвестираме в бъдещето на община Несебър. Това е част от обществения договор, който изпълняваме в името на нашите деца и тяхното развитие", подчерта кметът на община Несебър Николай Димитров.

Николай Димитров даде старта на разширението на училището.
СУ "Любен Каравелов" е най-голямото училище в общината.
