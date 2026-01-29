Концерт подкрепя с 3 хил. евро Сдружение „Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе"

Общинският съвет на Русе одобри предложението на местната администрация средствата, събрани от благотворителния концерт „Синьо сърце", да се дарят в подкрепа на Сдружение „Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе". Решението беше гласувано единодушно на днешното заседание на местния парламент. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Благотворителният концерт „Синьо сърце" се проведе на 5 декември 2025 г. в Голямата зала на Доходното здание по инициатива на Община Русе. Събитието имаше за цел да подпомогне финансово семейства на деца и възрастни от аутистичния спектър. В концерта участваха много местни таланти, детски градини, танцови и вокални формации, образователни и социални организации, които обединиха усилия в името на една значима обществена кауза.

Събраната сума от концерта възлиза на 3 070 евро /6 005 лв./. Дарените средства ще бъдат използвани от Сдружение „Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе" за подпомагане на спортната дейност на организацията, включително за провеждане на инициативи, тренировки и дейности, насочени към развитието, социалната интеграция и подобряване качеството на живот на хората с аутизъм и техните семейства.

Предстои кметът Пенчо Милков да подпише договор за дарение със сдружението при приетите условия.