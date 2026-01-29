ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Фондацията” вече на 6 континента: Невидима кръвон...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22185125 www.24chasa.bg

Нарушител бутнал полицай на земята и опитал да удари друг

Диана Варникова

[email protected]

1008
Полицейска кола

Нарушител на правилата за движение е задържан в ареста на РУ-Пазарджик заради опит да осуети полицейска проверка и саморазправа със служители на реда.

Вчера следобед автопатрул при сектор „Пътна полиция" се отзовал на сигнал за лек пътен инцидент на улица в пазарджишкото село Гелеменово. При изясняване на случилото се един от пътниците в лек автомобил „Фолксваген" отказал да представи на униформените документ за самоличност.

Докато траела проверката, той отправил обиди и неприлични жестове към униформените. В един момент направил опит да удари единия от полицаите и бутнал другия на земята. Минути след това бил задържан и отведен в ареста на полицейското управление в областния град.

Полицейска кола

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание