Нарушител бутнал полицай на земята и опитал да удари друг

Нарушител на правилата за движение е задържан в ареста на РУ-Пазарджик заради опит да осуети полицейска проверка и саморазправа със служители на реда.

Вчера следобед автопатрул при сектор „Пътна полиция" се отзовал на сигнал за лек пътен инцидент на улица в пазарджишкото село Гелеменово. При изясняване на случилото се един от пътниците в лек автомобил „Фолксваген" отказал да представи на униформените документ за самоличност.

Докато траела проверката, той отправил обиди и неприлични жестове към униформените. В един момент направил опит да удари единия от полицаите и бутнал другия на земята. Минути след това бил задържан и отведен в ареста на полицейското управление в областния град.