https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22185157 www.24chasa.bg

Издирват жена на 94 г. и мъж на 78 г. след пожар в дома им край село Черни Вит

2492
Пожар СНИМКА: Pixabay

Къща е пламнала в района на тетевенското село Черни Вит, в отдалечен и труднодостъпен район, без достъп до шосе, съобщават от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Имотът е обитаван от жена на 94 години и мъж на 78 години. Към мястото са изпратени незабавно екипи на пожарната и полицията. Огънят е унищожил около 80 кв. м от сградата, но огнеборците са спасили други три постройки.

По данни на роднини двамата обитатели на къщата са се намирали в нея по време на произшествието. Към момента тела не са открити поради висока опасност от срутване на сградата. Издирвателните дейности и огледи продължават.

По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава.

На 23 януари 78-годишен мъж загина при пожар в апартамент в Ловеч. По-късно стана ясно, че това е актьорът Стоян Георгиев, почетен гражданин на Ловеч, припомня БТА.

